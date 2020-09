Hans-Peter Wolf wurde zum neuen interimistischen Schulleiter bestellt. Nikolaus Schermann wird Bildungs-Qualitätsmanager.

OBERWART. Im Rahmen seines Burgenland-Tages besuchte Bildungsminister Heinz Faßmann Freitagvormittag die EMS Oberwart. "Ich bin bereits um halb 6 aufgestanden, um rechtzeitig nach Oberwart zu kommen", betonte dieser.

Grund für den Besuch war die Sommer-Schule an der EMS Oberwart. "Ich freue mich, dass Minister Faßmann sich Oberwart ausgesucht hat, um zu schauen, wie die Umsetzung am Land funktioniert. Das Burgenland ist bildungstechnisch in vielen Bereichen Vorreiter - auch bei der Sommerschule. Gerade im Raum Oberwart und Pinkafeld gibt es bereits viel Erfahrung aus den letzten Jahren. All das konnte nun in dieses neue Konzept miteingebaut werden", so BD Heinz Josef Zitz.

Skepsis gewichen

Der bisherige Direktor Nikolaus Schermann meinte dazu: "Wir hatten insgesamt 121 Kinder in acht Gruppen dabei. Ich war zunächst skeptisch, habe meine Meinung aber rasch geändert. Die Rückmeldungen von Lehrern und Kindern sind durchwegs positiv."

Nikolaus Schermann: "Das Lächeln und die Begeisterung der Kinder haben mich überzeugt, dass es die richtige Idee war."

Das zeigte sich auch bei den Vorführungen und einer kurzen Tour durch die Klassen, in denen die Schüler das Erlernte in Form von Lesen, Schauspiel und Musik präsentierten. "Ich hoffe, das gibt es auch nächstes Jahr", meinte eine Schülerin der EMS. "Für die Schüler war es ein guter Einstieg und Übergang für den Schulstart, sie sind bereits mittendrin. Alle übrigen Schüler haben dies noch vor sich", sagt eine Lehrerin der Schule.

Direktorenwechsel

Nikolaus Schermann übernimmt als Nachfolger von Alfred Lehner die Funktion des Schulqualitätsmanagers für Pflichtschulen im Burgenland. Hans Peter Wolf wurde interimistisch zum Schulleiter bestellt. Die Ausschreibung für den Direktorenposten läuft. Die Dekrete wurden den beiden im Rahmen des Ministerbesuchs persönlich überreicht.

Auch an der NMS Oberschützen gibt es mit Daniel Karacsonyi einen neuen intermistischen Schulleiter, ebenso wie am ZBG Oberwart, wo nach der Pensionierung von Martin Zsivkovits nun Christine Gyöngyös interimistisch zur Schulleiterin bestellt wurde.

