BERNSTEIN. Am Heiligen Abend besuchte die JVP Bernstein wie alljährlich die Exekutive in Bernstein. "Durch die Blaulicht-Aktion danken wir den Einsatzkräften, für die ganzjährige Sicherheit und Ruhe in der Bevölkerung", so JVP-Obmann Markus Schranz.