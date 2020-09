Wenn Bücher auf Reisen gehen.

Die Burgenländischen Volkshochschulen informierten am Wochenmarkt wieder zum Weltalphabetisierungstag.

Daher fand vor dem Rathaus eine Book-Crossing Aktion statt.

Da in Österreich rund eine Millionen erwachsene Menschen über mangelnde Kenntnissen in den Bereichen Lesen und Schreiben verfügen schicken die Burgenländischen Volkshochschulen jährlich anlässlich des Weltalphabetisierungstages tausende Bücher auf eine besondere Reise. Denn diese Lese und Schreibschwäche wird in Österreich noch immer wie ein Tabu-Thema behandelt. Daher möchte die Burgenländische Volkshochschule damit ein Zeichen setzen!