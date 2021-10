Bücher sind Freunde. Wörterbücher sind besondere Freunde. Mehrsprachige Wörterbücher sind ganz besondere Freunde.

UNTERWART. Unter diesem Motto und zum Anlass von 100 Jahre Burgenland hat sich das UMIZ4KIDS-Team Anfang des Jahres an die Arbeit gemacht, die bereits dreisprachigen Kinderwörterbücher des Ungarischen Medien- und Informationszentrums Unterwart in origineller Weise zu erweitern.

Die drei bereits existierenden Kinderwörterbücher sind auf dem deutschen, ungarischen und kroatischen Alphabet aufgebaut. Jedem Buchstaben ist eine Seite gewidmet, auf der sich bunte Bilder passend zum Anfangsbuchstaben des jeweiligen Wortes befinden. So findet man im deutschsprachigen Wörterbuch beim Bild des Apfels das Wort der Apfel wieder, darunter die Übersetzungen az alma bzw. jabuka.

Vielfalt des Burgenlandes

Beim UMIZ4KIDS-Team wird die Vielfalt des Burgenlandes in sprachlicher und kultureller Hinsicht groß geschrieben. Deshalb wurden die Kinderwörterbücher auch ins Englische übersetzt und man findet auch den hiesigen warter ungarischen Dialekt und die hianzische Mundart wieder. Jedes Wort wird dabei in anderer Farbe gekennzeichnet und lässt sich durch das bunte Bild gut einprägen.

Die beiden neuen Wörterbücher sind vor kurzem in Druck gegangen und werden Anfang November präsentiert. Vorbestellungen werden bereits gerne entgegengenommen.

Wie beliebt die Wörterbücher sind, zeigen die Fotos von Szabó Janika, der sie auch gerne mitnimmt, um sich im Herbst weiterzubilden und sich neue Begriffe einzuprägen.

Nehmen auch Sie ein gutes Buch zur Hand und schmökern Sie im UMIZ4KIDS-Buchbestand der Bibliothek Unterwart!