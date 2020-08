Der Wettergott meinte es am Samstag, dem 29. August 2020 wirklich mehr als gut. Denn neben dem schönen Wetter kamen auch 280 Euro beim Bücherflohmarkt für den guten Zweck zusammen. Diese 280 Euro ermöglichen dem zu gute kommenden Verein "Wir für Tier" wiederum 7 Kastrationen/Sterilisationen bei Katern/Katzen. Denn würde man diese Kastration bzw. Sterilisationen nicht durchführen, so gäbe es im ersten Jahr bei einem Katzenpaar ungefähr 12 Babykatzen und das ergäbe dann in 10 Jahren (sofern sich diese Babykatzen auch wiederum mit anderen vermehren) über 80 Millionen Katzen.