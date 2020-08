Nach einem Totalumbau eröffnete das Bellaggio im Einkaufszentrum Oberwart am 20. August 2020 neu.

Es zeigte sich in einem sehr modernen Design, aber auch mit einem neuen Außenbereich.

Das Coronavirus nahm man zum besseren Anlass um nach 11 Jahren (denn das Bellaggio ist seit Anbeginn im EO) das Lokal in einem neuen Design zu präsentieren.

Auf der Terasse kann man dann bei sommerlichen Temperaturen gemütlich ein Eis oder einen Spritzer genießen, und wenn möglich wird es in den Wintermonaten Wärmepilze geben um Wärme zu spenden.