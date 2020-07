Wer öfters in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, ist sicher schon einmal über die Facebook-Seite „So schön ist das Burgenland“ gestolpert. Doch um was geht es bei der Seite und wer steckt dahinter? Wir haben für Euch bei Seiteninitiator und Administrator Patrick Woppel nachgefragt, der die Seite seit knapp sechs Jahren alleine führt.

So kam ich auf die Idee…

ganz spontan. Beim Durchscrollen der Facebook-Neuigkeiten fiel mir auf, dass über das Burgenland eher weniger vorhanden war. Das wollte ich ändern. Ohne nachzudenken rief ich dann am 14. Dezember 2014 die Seite „So schön ist das Burgenland“ ins Leben. Mein Plan dahinter war, Fotos vom Burgenland zu posten, um zu zeigen wie schön es bei uns ist. Doch da sollte in den nächsten Jahren viel mehr folgen…

Warum „So schön ist das Burgenland“?

Das war einfach mein erster Gedanke für den Seitennamen. Und ich dachte mir, bevor ich noch mehr nachdenke und mir den Kopf zerbreche, nehme ich gleich die erste spontane Idee. Und ich bin mit dieser Entscheidung überglücklich.

Wie war die Anfangsphase nach der Entstehung?

Sehr schwer. Die Facebook-Seite war erstellt und dann kamen immer mehr Fragen auf. Wie erreiche ich jetzt viele Leute? Ich brauchte ein Konzept dahinter. Dann habe ich mich auseinandergesetzt und eines entwickelt. Der Start war allerdings nicht leicht. Zuerst hatte ich nur ein paar Klicks. Doch nachdem ich 100 Gefällt mir hatte, schoss binnen 24 Stunden die Community auf über 1.000 Gefällt mir nach oben. Der Grund: Die Leute teilten die Fotos und aktivierten so noch mehr Leute. Dann ging es bergauf. Zurzeit stehen wir bei 9.245 „Fans“. Dass die Seite so einschlägt, hätte ich nie gedacht. Wir sind auch seit einiger Zeit auf Instagram.

Was stellt die Seite dar und was hast du schon erreicht?

Mir ist es wichtig, dass Burgenland von seiner schönsten Seite zu präsentieren – jetzt in der Corona Zeit umso mehr. Alle kennen nur den Norden rund um den Neusiedler See. Es ist mir ein Anliegen das gesamte Burgenland zu zeigen. Der Süden ist so wunderschön, man kann so viel unternehmen und das wissen die meisten nicht.

Anfangs gestaltete ich Monat für Monat Fotowettbewerbe, der Gewinner zierte mit seinem Foto dann unser Titelbild. Ich erstellte Umfragen und schloss mich dann u.a. mit dem Burgenland Tourismus zusammen, um gemeinsame Gewinnspiele zu machen. Höhepunkt war Anfang dieses Jahres, als wir „Das Juwel des Burgenlandes“ gesucht haben. In vier Kategorien wählten dann die Fans der Seite den Gewinner. Versichern kann ich, dass es diese Abstimmung auch nächstes Jahr geben wird.

Ich freue mich, wenn…

ihr uns schöne Fotos vom Burgenland zukommen lässt, sodass wir diese mit allen teilen können. An dieser Stelle möchte ich gleich ein großes Dankeschön aussprechen, an all jene die uns Tag für Tag so toll Bilder schicken. Und ich freue mich auch, wenn ihr uns weiterhin unterstützt und der Welt erzählt, dass es uns gibt.

Die Ziele habe ich mit der Seite

Der nächste Meilenstein ist es, die 10.000er Gefällt-mir-Marke zu knacken. Sollten wir das schaffen, ist ein großes Gewinnspiel geplant. Ich bin schon in Gesprächen mit verschiedenen Partnern und Betrieben, dass wir tolle Preise haben.

Weiters habe ich vor – gerade jetzt in dieser schweren Zeit – unsere Ortschaften zu beleben. Meine Idee: Die Orte des Burgenlandes in Form eines Kurzvideos zu präsentieren. Viele reisen weit weg, aber vergessen wie schön es hier eigentlich ist. Und das will ich bestärken.

Ich habe noch viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, aber meist fehlt mir die Zeit dazu. Ich mache das ja freiwillig in meiner Freizeit und bekomme dafür kein Geld.