Am kommenden Samstag entfällt der wöchentliche Bauernmarkt im Stadtpark in Oberwart.

Grund dafür ist der Feiertag "Maria Himmelfahrt".

Ab der kommenden Woche - 22. August 2020 - ist der Bauernmarkt wieder wie gewohnt von 7-12 Uhr im Stadtpark in Oberwart zu finden.