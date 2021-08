Die Bezirksblätter Burgenland suchen anlässlich „100 Jahre Burgenland“ historische Fotos – und Sie können uns dabei helfen.

BURGENLAND. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihren Fotoalben und -archiven stöbern und uns maximal drei Bilder schicken – mit ein paar Zeilen, wann etwa und wo die Fotos aufgenommen worden sind, was genau zu sehen ist und eventuell, was sie persönlich mit diesem Foto verbindet.

Jedes Motiv ist willkommen

Bei den Fotomotiven gibt es keine Einschränkungen. Fotos von alten Gebäuden, Straßen und Dorfplätzen sind genauso willkommen wie von privaten und/oder öffentlichen Festen, besonderen Anlässen, Kultur- und Sportereignissen, Freizeitaktivitäten oder einfachen Alltagsszenen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter meinbezirk.at/bgld/altefotos.





Großpetersdorf anno dazumal

Blochziehen in Großpetersdorf, 1932

Foto: Hermine Reiger

1938: Großpetersdorf wird Burgenländischer Fußballmeister

Foto: Hermine Reiger

Jabing anno dazumal

Jabing (aus der Feuerwehrchronik, Gründung der FF am 27.5.1900): Ansichtskarte aus ca. 1900

Foto: Christoph Engelmayer/Gustav Blasy

Jabing (aus der Feuerwehrchronik, Gründung der FF am 27.5.1900): die Weihe des Kriegerdenkmales im Jahr 1925

Foto: Christoph Engelmayer/Gustav Blasy

Jabing (aus der Feuerwehrchronik, Gründung der FF am 27.5.1900): Goldene Hochzeit der Familie Johann Loipersbeck und die Hochzeit seines jüngsten Sohnes.

Foto: Christoph Engelmayer/Gustav Blasy

Jabing (aus der Feuerwehrchronik, Gründung der FF am 27.5.1900): Fahnenweihe im Jahr 1925

Foto: Christoph Engelmayer/Gustav Blasy

Pinkafeld anno dazumal

Dieses Bild zeigt die „Oberbau-Gruppe“ zwischen Pinkafeld-Friedberg. Links außen mein (von Hedwig Geiger) Opa als „Vorarbeiter“ (um das Jahr 1950).

Foto: Hedwig Geiger

Dieses Bild zeigt die Theatergruppe vorm Gasthaus Koller (Grenzgasthaus) in Hochart-Pinkafeld circa 1955. 1. Reihe/2. von links Mutter (von Hedwig Geiger), 2. Reihe/2. von rechts Vater

Foto: Hedwig Geiger

Wolfau, 1950-60er Jahre

Das Foto zeigt – von Markt Allhau kommend – die Einfahrt zur Hauptstraße in Wolfau. Werner Schweiger schreibt dazu: „Diese Ansichtskarte wurde in den 1960er oder 1970er Jahren vermutlich von Besuchern gekauft und Anfang 1990 an uns mit lieben Grüßen aus Berlin geschickt.“

Foto: Werner Schweiger

Eisenzicken anno dazumal

Kriegsgefangene aus Amerika und Frankreich im 2. Weltkrieg – die Gefangenen waren bei Familien im Dorf untergebracht.

Foto: Franz Polster

Das heutige Gasthaus Baliko in den 30er Jahren

Foto: Franz Polster

Schulkinder aus dem Jahr 1905

Foto: Franz Polster

Kirchfidisch, Sommer 1956

Nach dem Dreschen der Frucht, bei dem Freunde und Nachbarn mithalfen. 3. v. r.: Joseph Oswald, der 1930 in die USA auswanderte, besuchte zum ersten Mal wieder seine Heimat.

Foto: Renate Volcic

Die Geschichte der Lebensmittelhandlung Musser in Oberwart



Zur Zeit, als viele Menschen aus dem Burgenland nach Chicago auswanderten, war Frau Karoline Musser einige Jahre bei ihrem Bruder in Amerika. Sie ist aber in die Heimat zurückgekehrt und kaufte mit ihrem Mann in Oberwart, in der Ambrosigasse 7, damals „Mussergasse“, ein Haus. Sie eröffneten einen Lebensmittel- /Delikatessenhandel. Da das Ehepaar kinderlos war, nahm es ihre 14-jährige Nichte, Frau Irma Musser, zu sich ins Geschäft. Im Jahre 1946 verstarb Frau Karoline Musser an einer Lungenentzündung. Frau Irma Musser führte das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann und später mit ihrer Tochter bis zur Pensionierung weiter.

Lebensmittelhandlung Musser in Oberwart

Foto: Irmgard Nemeth

Gemischtwarenhandel Glatz in Obertrum (1947-1949)

Das Geschäfts stand genau an dem Platz, wo sich jetzt die Bachapotheke befindet. Sehr schön zu sehen, die Grazerstraße in Richtung Wiener Straße.

Foto von der Gemischtwarenhandlung Glatz, der Einkaufspatz für das Obertrum, wo man wirklich alles bekommen konnte.

„Vor dem Eingang meine Großtante Maria Glatz, daneben Herr Adolf Specht (Angestellter), die zwei Damen davor sind mir leider nicht bekannt“, schreibt Werner Hahold.

„Vor dem Eingang meine Großtante Maria Glatz, daneben Herr Adolf Specht (Angestellter), die zwei Damen davor sind mir leider nicht bekannt“, schreibt Werner Hahold. Foto: Werner Hahold

Volksschule Neustift/Bergwerk (1906)

Werner Laschober schreibt zu diesem Bild: „Unter den Schulkindern ist auch Johann Klein aus Neustift b. Schlaining (mein Großvater) und auch Emilie Hotwagner aus Bergwerk (die Großtante meiner Frau Hedwig Laschober von Werner Laschober).“

Foto: WernerLaschober

Bergwerk: Musterung (1913 oder 1914)

Werner Laschober schreibt dazu: „Das Foto der Musterung wurde vorm Gasthaus Koller in Bergwerk aufgenommen. Unter den Gemusterten war auch Johann Hotwagner aus Bergwerk (der Großvater von meiner Frau Hedwig Laschober).“

Foto: Werner Laschober

Feuerwehrspritzenweihe 1931 in Bergwerk

„Unter den Feuerwehrleuten war auch mein Großvater Johann Klein und der Großvater meiner Frau Hedwig Laschober, Johann Hotwagner“, berichtet dazu Werner Laschober.

Foto: Werner Laschober

Oberwart in den Jahren 1957-1959

Werner Harhold schreibt dazu: „Ansichtskarte von Oberwart aus den Jahren 1957-1959. genaues Datum ist mir nicht bekannt. Auf alle Fälle war der Fußballplatz noch am Gelände des jetzigen EKO Marktes in der Lannergasse“.

Foto: Werner Harhold

Turba Kaserne Pinkafeld, Ende der 90iger-Jahre

Turba Kaserne in Pinkafeld

Foto: Philip Krobath

Sporck Kaserne Oberwart, Ende der 90iger-Jahre

Sporck Kaserne Oberwart

Foto: Philip Krobath

Neustift/Schlaining anno dazumal

Eugenie Schranz berichtet zu diesem Foto: „Mein Schwiegervater leitete die einklassige Volksschule in Neustift/Schlaining ca. 30 Jahre. Er war ein sehr angesehener und beliebter Lehrer, dessen Schüler ihn immer wieder in der Pension in Oberschützen besuchten. Durch Erzählungen bekam ich Einblicke in das Leben eines Dorfschullehrers und erfuhr, dass er bis zu 80 (!) Kinder zu unterrichten hatte. Er war eine absolute Respektperson und nebenbei Ratgeber in juristischen, ärztlichen und alltäglichen Problemen. Seine Frau unterstützte ihn kräftig und sie waren eine angesehene Familie. Das Foto zeigt die Volksschule Neustift/Schlaining in diesem Jahr waren es ca. 58 Schüler (im Höchstfall bis 80 Schüler in der einklassigen Volksschule).

Foto: Eugenie Schranz

In den 30er Jahren fanden in der Volksschule Neustift/Schlaining prachtvolle Weihnachtsspiele statt. Für die Ausstattung und Regie waren das Lehrer-Paar Karl und Wilma Schranz verantwortlich.

Foto: Eugenie Schranz

Neustift/Schlaining in den 30er Jahren: die Tracht der bgld. Frauen mit dem typischen weißen Fetzen und Lehrerpaar Karl und Wilma Schranz

Foto: Eugenie Schranz

Endstation Oberschützen – Wien (1955)

Im Hintergrund die Verladestation des Braunkohle-Bergwerks Tauchen

Foto: Eugenie Schranz

Eisenzicken anno dazumal

Erstkommunionkinder mit Pfarrer Glöckl aus Eisenzicken, 1939

Foto: Franz Polster

Ansichtskarte mit alten Ansichten aus Eisenzicken (ca. Anfang 1940er)

Foto: Franz Polster

Altschlaining (1930)

Altschlaining: Das Foto stammt aus 1930, wo man vor dem Gasthaus Amerika Auswanderer verabschiedete.

Foto: Hans Müller

Aschau (1923)

Regina Reindl schreibt uns zu diesem Foto: „Das Bild ist aus Aschau im Burgenland, von 1923. Da wurde der erste Drahpo in Aschau aufgestellt und danach hatte auch Aschau elektrisches Licht. Unten sieht es aus, als würde ein Hund alleine auf zwei Pfoten stehen. Meine Schwiegermutter meinte, ein Mann hat beim Fotografieren den Hund gehalten. Leider sieht man ihn nicht mehr, nur mehr den Hund. Rechts unten ist ihr Vater und die restlichen Männer sind Arbeiter.“

Foto: Regina Reindl

Grodnau anno dazumal

Grodnau: Ortsansicht 1947

Foto: Roswitha Schafler

Grodnauer Jugend 1949/50 beim Blochziehen

Foto: Roswitha Schafler

Grodnauer Jugend 1949/50 beim Blochziehen

Foto: Roswitha Schafler

Schandorf: Gesellenbrief und Lehrbrief

Ein originaler Gesellenbrief aus dem Jahre 1928: Kolonovits Rudolf aus Schandorf hat die Gesellenprüfung für das Schuhmachergewerbe am 19.April 1928 in Oberwart erfolgreich abgelegt.

Foto: Engelbert Kolonovits

Kolonovits Rudolf, geb.am 17. Okt. 1907 in Schandorf, hat vom 16.1.1924 bis 16.1.1927 beim Schuhmachermeister Michael Simon in Oberwart das Schuhmachergewerbe erlernt. Kolonovits Rudolf hat in Schandorf bis zur Einberufung zum Militärdienst eine eigene Werkstatt geführt. Leider ist er im 2. Weltkrieg gefallen.

Foto: Engelbert Kolonovits

Pinkafeld: Belegschaftsfoto (1956)

Foto der Belegschaft der Lebensmittelgeschäfte der Brüder Hermann und Karl Strobl in Pinkafeld aus dem Jahre 1958. (heute Raika)

Foto: Franz Posch

Haferschnitt in Riedlingsdorf (ca. 1957)

Andreas Hackl zu diesem Bild: „Meine Mutter (re.) beim Haferschnitt – ca. 1957 – aufgenommen in Riedlingsdorf

Foto: Andreas Hackl

Familienaufstellung in Pinkafeld (ca. 1926)

Birgit Gossy zu diesem Bild: „Unter den Kindern im Vordergrund ist der Vater meiner Mutter und ihre Tanten und Onkeln – vor dem ehemaligen Gasthaus Ebner

Foto: Birgit Gossy

Pinkafeld: Soldatentafel (1918)

Birgit Gossy schreibt zu diesem Bild: Es zeigt in der Soldatentafel den Großvater meiner Mutter als Kommandant! Die Heimkehrer vom Kriegseinsatz! Wahrscheinlich 1. Weltkrieg Heimkehr 1918

Foto: Birgit Gossy

Riedlingsdorf anno dazumal

Ortsansicht von Riedlingsdorf (wahrscheinlich zur Zeit des ersten Weltkriegs). Im linksseitigen Stockhaus wurden zur damaligen Zeit Decken und Kotzen erzeugt. Heute befindet sich an dieser Stelle das Gemeindezentrum mit der Volksschule, dem Arzthaus und im Hof eingebettet das neue Kriegerdenkmal mit den Namen der Gefallenen des ersten und zweiten Weltkrieges

Foto: Helene Jany

Arbeitermusikkapelle von Riedlingsdorf im Jahre 1925

Foto: Helene Jany

Ausweis Österreichische Bundesbahnen

Ausweis Österreichische Bundesbahnen für Angestellte und Arbeiter Friedberg-Oberwart 1929 von Florian Windisch

Foto: Horst Hollndonner

Ausweis Österreichische Bundesbahnen für Angestellte und Arbeiter Friedberg-Oberwart 1929 von Florian Windisch

Foto: Horst Hollndonner

Bauernhaus in Oberwart (1935)

Oberwart: Rechte Bachgasse Nr. 47, Bauernhaus in Blockbauweise, 1935

Foto: Horst Hollndonner

Hochzeit in Kemeten (1932)

Gerlinde Taschauer: „Dieses Bild zeigt die goldene Hochzeit meiner Urgroßeltern Josef und Maria Kurtz im Jahr 1932 in Kemeten.“

Foto: Gerlinde Taschauer

Konfirmation in Oberwart (1942)

Gerlinde Taschauer berichtet zu diesem Bild: „Das ist die Konfirmation meiner (von Gerlinde Taschauer) Mutter Karoline Pieler, 1942, evang. Kirche Oberwart. Erste Reihe zweite von links.

Foto: Gerlinde Taschauer

Bauernhaus in Pinkafeld

Dieses Foto zeigt ein langgestrecktes Bauernhaus aus Pinkafeld. Dazu schreibt Erna Pranger: „Wir hatten eine kleine Landwirtschaft bis 1995. Der Mais wurde jedes Jahr zum Trocknen aufgehängt. Das war mein Geburtshaus! Am 1.4.1997 kam der Bagger.“

Foto: Erna Pranger

Blochziehen in Aschau im Bgld. (1932)

Veranstaltet wurde das Blochziehen von den Aschauer Burschen und Mädchen in ihrer damaligen Tracht. Das Foto wurde vor dem Dorfwirtshaus aufgenommen und diente schon vor vielen Jahren der Aschauer Volksschule anlässlich einer Ausstellung unter dem Titel „Land im Wandel“ als Leihgabe! Erich Radeschnig schreibt uns dazu: „Persönlich verbindet mich mit diesem Nostalgiefoto eine Erinnerung an meinen Vater Alois Radeschnig (geb. 1906 – hintere Reihe, dritter von rechts). Er kam um 1930 von Hüttenberg in Kärnten wegen der Arbeit ins Burgenland, war Bergmann im Braunkohlebergwerk in Tauchen und hat in Aschau gewohnt. Dort war er Mitglied des Burschenvereins und hat am damaligen Blochziehen teilgenommen.“

„Sei gegrüßt du grüne Waldesbraut“ – so lautete das Motto eines Blochziehen’s in Aschau i Bgld. am Faschingssonntag, dem 7. Feber 1932.

Foto: Erich Radeschnig

Eisenzicken anno dazumal

Schüler der Volksschule Eisenzicken 1930

Foto: Franz Polster

Blochziehen in Eisenzicken

Foto: Franz Polster

Schüler der Volksschule Eisenzicken 1935/36

Foto: Franz Polster

Redlschlag um 1940

Ortsansichten von Redlschlag

Foto: Carina Puhr

Ortsansicht von Redlschlag

Foto: Carina Puhr

Pfarrkirche in Rotenturm an der Pinka

Das Bild zeigt die Pfarrkirche Rotenturm an der Pinka und den damaligen Wasserbrunnen in der Kirchengasse.

Foto: Barbara Tomisser

Eisenzicken (1936)

Hochzeit in Eisenzicken, 1936

Foto: Stefan Haselbacher

Volksschule Deutsch Schützen, Jahrgang 1947/48

Die alte Volksschule wurde 1854 gebaut und befand sich in der Nähe der heutigen Pfarrkirche Mariä Namen. Sie wurde insgesamt achtklassig geführt. Am Foto sind die jüngeren Schüler (1. bis 4. Schulstufe), darunter auch Eduard, der Vater von Michael Strini. Seit 1965 gibt es die neue Volksschule, die nur unweit der damaligen errichtet wurde.

Foto: Familie Strini

Erstkommunion Deutsch Schützen (ca. 1948/49)

Erstkommunion mit Pfarrer Dechant Johann Farkas

Foto: Fotohaus R. Pilz, Rechnitz

Deutsch Schützen: Gert Moser, Hund „Schipsl" und Eduard Strini (1953)

Die Brüder Gert und Heinz Moser waren enge Freunde vom Vater von Michael Strini. Beide wurden Ärzte - zunächst war Gert auch in Deutsch Schützen tätig, danach nur noch in Eberau. Heinz Moser war viele Jahre praktischer Arzt in Deutsch Schützen. Heute führt die Praxis seine Tochter Ruth.

Foto: Familie Strini

Freiwillige Feuerwehr Eisenzicken, 1904

Gründungsfoto FF Eisenzicken 1904

Foto: Stefan Haselbacher

Freiwillige Feuerwehr Eisenzicken, ca.1960

Feuerwehr Eisenzicken: Gruppenfoto mit Tragkraftspritze ca. 1960.

Foto: Stefan Haselbacher

Einkauf mit dem Pferdefuhrwerk in Rechnitz (1916)

Das Foto zeigt eine Bauernfamilie aus Schandorf im Jahre 1916 beim Einkauf mit dem Pferdefuhrwerk in Rechnitz.

Foto: Kolonovits

Turnhalle in Oberwart

Dieses interessante Gebäude wurde vom ehemaligen „Deutschen Turnverein“ auf dem Übungsplatz des erwähnten Vereines (heute Gebiet der Brahmsgasse) in den zwanziger Jahren für Umkleidezwecke und Aufbewahrung verschiedener Sportgeräte errichtet. Nach 1938 wurde der Verein aufgelöst.

Foto: Helene Skoric

Bahnwärterhaus in Oberwart (Pfingstsonntag 1922)

Bahnwärterhaus Nr. 14 in der Wartenau (zwischen Oberwart und Riedlingsdorf), Linie Oberwart-Friedberg.

Die Personen: Anna Fasching (1898-1978) und Julius Illés (1899 - 1965), Sohn des damaligen Bahnwärters.

Die Personen: Anna Fasching (1898-1978) und Julius Illés (1899 - 1965), Sohn des damaligen Bahnwärters. Foto: Helene Skoric

Oberwart: Schlainingerstraße

Dieses Foto zeigt rechts hinter den Bäumen die Villa Gaal. Das zweite Gebäude von links ist die Garage der Südburg, dahinter das Rathaus.

Foto: Helene Skoric

Ortsansicht von Litzelsdorf

Ortsansicht von Litzelsdorf

Foto: Evi Holper

Gemischtwarenhandlung in Grodnau (1929-1931)

Das Foto wurde uns von HR i. R. Dipl. Ing. Erwin Postmann geschickt und zeigt seinen Urgroßvater, sowie Mutter und Onkel.

Foto: Erwin Postmann

Feldarbeiten in Grodnau

Feldarbeit in Grodnau um 1952

Foto: Erwin Postmann

Volksschulklasse in Dreihütten (1925)

Verena Pahr schickte uns dieses Foto aus dem Jahre 1925 von der Volksschulklasse in Dreihütten (1.- 8. Klasse).

Foto: Verena Pahr

Sängerchor Goberling (1955)

Anna Müllner (geborene Pleyer, geb. 1935 in Goberling) und jetzt in Altschlaining wohnhaft, hat es dieses Foto vom Sängerchor Goberling geschickt. „Das Foto wurde Ostern 1955 aufgenommen. Ich habe das Bild aufgehoben, da es eine schöne Erinnerung aus meiner Jugendzeit ist“, so Anna Müllner.

Sängerchor Goberling, aufgenommen Ostern 1955.

Foto: Anna Müllner

Schloss Jormannsdorf

Schloss Jormannsdorf - besteht seit dem 16. Jahrhundert. Schloss war bis 1956 im Besitz der Familie Batthyány, später ein Hotel, Heimat der BFI-Gesundheitsakademie. Aktuell wird es von der Landesärztekammer und der FH Burgenland genutzt.

Foto: Gemeinde Bad Tatzmannsdorf

Badersdorf um 1930

Badersdorf: Brücke bei den Badersdorfer Fischteichen - früher ein Steg, wurde 2003 eine massive Holzbrücke errichtet (Foto dürfte aus den 1930er Jahren stammen)

Foto: Gemeinde Badersdorf

Litzelsdorfer Dorfstraße

Litzelsdorf: Litzelsdorfer Dorfstraße mit Blick in Richtung Kaufhaus Papst, Gasthaus Gumhalter, Volksschule und Gemeindeamt

Foto: Gemeinde Litzelsdorf

Pfarrhof Schandorf im Jahr 1923