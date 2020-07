Erster Maturajahrgang an der Modeschule

1995 maturierten erstmals 25 Absolventinnen an der HBLA für Mode und Bekleidungstechnik in Oberwart. Damit setzten sie den Schlusspunkt hinter eine Ausbildung, die wie kaum eine andere berufsbildende Schule auf Vielseitigkeit, Kreativität und Flexibilität setzt.

Handwerkliche und technische Fertigkeiten ermöglichen eine Berufstätigkeit im weiten Bereich der Bekleidungsproduktion, im Modeatelier oder in der Industrie. Kenntnisse in Arbeitsorganisation, Fertigungsplanung und Auftragsabwicklung erlauben auch den Einstieg in andere Branchen.

Schülerinnen mit besonderen kreativen Fähigkeiten steht eine Weiterbildung bzw. Berufstätigkeit im Kunst- und Designbereich offen. Die Gewerbeberechtigung kann erworben werden und die Möglichkeit zu einer selbständigen Tätigkeit in der Textilbranche ist gegeben. Teamwork, Projektorganisation und marktwirtschaftliches Denken sind erklärte Unterrichtsziele.