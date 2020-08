Während der Samstagvormittag sehr heiß war, zogen am Nachmittag bereits um die Mittagszeit die ersten Gewitterwolken auf. Um 16:45 Uhr war es dann soweit. Während bereits zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr Gewitter in der Steiermark wieder für teilweise Starkregen sorgten begann dieser Starkregen dann in Oberwart/Südburgenland. Neben Starkregen, Donner und Blitze mischten sich auch kleine Hagelkörner ein.