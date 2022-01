Stress und dessen Folgen spielen in unserer Gesellschaft heutzutage eine große Rolle. Tanja Semler hilft Menschen mit ihren Klangschalenmassagen nicht nur bei seelischen Beschwerden und Blockaden, sondern auch bei körperliche Schmerzen.

MARKT ALLHAU. Die Rückmeldungen nach Tanja Semlers Behandlungen sind extrem positiv. Migränen, Bauchschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und psychische Blockaden sind nur einige Probleme, die durch diese Art der Entspannungstherapie gemindert werden können. Die Massage tut aber auch einfach mal so gut - die Akkus mal wieder aufzuladen kann nur Vorteile haben.

Beim Vorgespräch werden Erwartungen, Wünsche und der Ablauf besprochen.

Regeneration für Jung und Alt, Mann oder Frau

Diese Art der Entspannung ist für jede Altersklasse geeignet. Schwangeren ist von der Therapie jedoch abzuraten, da sie Wehen hervorrufen kann. Unter anderem wird bei der Massage die Verdauung und Entgiftung der Körpers angeregt, die Durchblutung verbessert und die Zellen werden aktiviert. Psychisch können Gefühle gelöst, Blockaden beseitigt und die Energie im Alltag gesteigert werden.

„Viele meiner Klienten können nach einer Behandlung besser schlafen und fühlen sich erholt. Wenn wir gezielt an körperlichen Beschwerden arbeiten, klingen diese meistens bereits nach einer Behandlung merkbar ab. Nach mehreren Sitzungen können Beschwerden langanhaltend reduziert werden. Auch bei psychischen und seelischen Problemen und Blockaden, kann ich mit meinen Klangschalen Linderung bewirken", berichtet Tanja Semler.

Die Klangschalen werden über dem zu Massierenden bewegt und auf dem Körper platziert.

Entspannung und Heilung durch Vibration

Durch die freigesetzten Schwingungen und Töne entspannen sich Körper und Seele. Dadurch wird die körpereigene Regenerierung aktiviert. Schon im alten Tibet wurde auf diese Art der Heilung gesetzt, dort ist diese Art der Therapie vermutlich verwurzelt.

Lass´ dich in die Welt der Klänge einführen,

lass´ die Seele fliegen,

gehe auf Entdeckungsreise,

schenke deinem Körper Kraft und neue Energie.

Die Klangschalen bestehen aus Metall und haben verschiedene Größen.

Der Ablauf einer Massage

Man sollte zu einem Termin in bequemer Kleidung erscheinen. Tanja Semler legt sehr großen Wert auf ein Vorgespräch. Dort wird der Ablauf der Massage besprochen und das Ziel festgelegt. Danach wird die Massage durch das Auflegen und Erklingen der Klangschalen durchgeführt. Das Gewicht der Schalen ruft ein Geborgenheitsgefühl hervor und entspannt zusätzlich. In einem Nachgespräch lässt man die Eindrücke, Gefühle und das Gespürte noch einmal Revue passieren.

"Eine Freundin war vor einiger Zeit zur Behandlung bei mir und bei der Massage habe ich durch die Schalen gemerkt, dass bei ihrem Fuß etwas nicht stimmte. Ich fragte nach und sie erzählte mir, dass sie vor langer Zeit einen Unfall hatte. Danach machte ihr Fuß lang Probleme. Der Körper gibt mir bei der Therapie so viel Resonanz, das ist faszinierend, ich bin immer wieder begeistert."

Tanja Semler arbeitet mit einem Anfangston und einem Endton, um ihren Klienten zu zeigen, dass es jetzt losgeht oder die Massage vorbei ist

Kontakt

Ihre Ausbildung zum Master in der Klangschalenausbildung hat Tanja Semler in Knittelfeld absolviert. Eine halbe Stunde Massage kostet bei ihr 24 Euro, eine Stunde 48 Euro. Auf Nachfrage bietet sie auch eine Chakrenführung während der Massage an.

Erreichen kannst du Tanja telefonisch unter 0677/63 27 66 29.