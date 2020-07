Der von vielen befürchtete Hitzesommer mit tagelangen (zwischen 3 und 7 Tagen) Temperaturen über 30 Grad hat Österreich zumindest bis zum heutigen Tag noch nicht wirklich getroffen.

Stattessen glauben Expertinnen das es kein "richtiger" Hitzesommer wie die letzten Jahre wird. Laut der Expertinnen-Meinung (welche bereits ca. 1 Monat her ist) wird der Sommer in Österreich ein klassischer österreichischer Sommer wie wir ihn von früher kennen, also so wie wir ihn im Juli fast tagtäglich erlebt haben. Einmal Hitze und dann Hitzegewitter, und das an einem Tag. Dann wiederum Tage an denen die Temperaturen vielerorts nicht einmal die 20 Grad überschritten haben, bzw. der Tag von Regen und einfach einer Wolkendecke "beschert" war.

Vielleicht ist das ja auch ein gutes Zeichen in diesem Coronajahr, da sowieso auch viele große Veranstaltungen bereits in nächste Jahr verschoben wurden und diese sonst vielleicht wettertechnisch sonst abgesagt worden wären. Hierbei wären manche sogar noch trauriger als sie es jetzt sind.