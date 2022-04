ROTENTURM AN DER PINKA. Für die Kinder starteten die Osterferien mit einem Besuch beim Osterhasen. Bis zum 18. April haben sie Zeit, den Osterhasen im Osterhasen Wunderland zu treffen. Aber auch für die Erwachsenen gibt's was: Am Ostermarkt können sie Osterdekorationen, Konditormehlspeisen und Schmuck erwerben.

Wo: Steinmangerer Straße 4, Rotenturm a. d. Pinka

Wann: täglich von 13 bis 18 Uhr