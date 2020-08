Ein Besuch in der Zotter Schokoladenmanufraktur Riegersburg!

Schokoladenfans werden sie kennen, die Schokoladenmanufraktur von Zotter. Und jene die bereits vor Jahren einmal dort waren, ja die sollten nochmal hinfahren, warum? In den letzten Jahren hat sich das Areal der Zotter Schokoladenmanufraktur so stark weiterentwickelt das man selbst wenn man vor Jahren einmal dort war sich bei einem neuerlichen Besuch kaum mehr auskennen kann, weil eben so viel neu und vollkommen interessanter geworden ist. Denn bei der "Genusstour" kann man ja über 300 Sorten probieren und dann gibt es im essbaren Tiergarten viel neues zu entdecken. Aber auch altbewährtes gibt es hier zu sehen wie den Ideenfriedhof.

Besonders in diesem Jahr, in welchem die Regierung so viele Reisewarnungen ausgibt (Grund sollte ja bekannt sein) kann man sich die Zeit nehmen und so Urlaub im eigenen Land genießen und das egal ob man aus Voralberg, Tirol oder aus dem Nordburgenland oder Wien kommt. Denn die Schokoladenmanufraktur ist eine Reise wert!

Also nehmt euch die Zeit und plant an einem Tag die Zotter Schokoladenmanufraktur vielleicht gleich auch in Kombination mit der Burg Riegersburg.