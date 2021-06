Sophie Szabo zeigte besondere Plätze in der idyllischen Gemeinde mit zwei Ortsteilen.

UNTERWART. Unterwart ist eine Wohn- und Gewerbegemeinde. Die Zweisprachigkeit ist ein wesentliches Merkmal, das sich nicht nur in Ortstafeln wiederspiegelt.

Seit 1971 – also nunmehr 40 Jahre – sind Unterwart und Eisenzicken eine Gemeinde. Vor allem Unterwart ist ungarischsprachig, während Eisenzicken vermehrt deutschsprachig ist. Auch Burgenlandroma sind in der knapp 1.000 Einwohnergemeinde beheimatet.

Die Kultur lebt

Die Kultur ist in Unterwart nach wie vor ein wichtiger Faktor. So wird neben Brauchtum auch die ungarische Sprache noch intensiv gelebt. In Unterwart gibt es ein Heimatmuseum und auch das Ungarische Informations- und Medienzentrum (UMIZ) hat seinen Sitz im idyllischen Ort an der Pinka.

Die Alte Volksschule gleich bei der Kirche wird ebenso für kulturelle Veranstaltungen genutzt wie der Kultursaal im hinteren Bereich des Ungarischen Hofs. "Der Zusammenhalt in Unterwart ist groß und es ist stets was los. Ich hoffe, dass es nach Ende der Corona-Situation bald wieder Veranstaltungen gibt", meint Sophie Szabo, die eine kleine Runde durch ihren Heimatort machte. Seit ihrem 12. Lebensjahr spielt sie als Organistin die Orgel in der Kirche und ist auch sonst in Vereinen aktiv.