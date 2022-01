UNTERWART. Gegen 3:04 Uhr brachen unbekannte Täter in das Unternehmen "Motohawk" im Gewbergebiet Unterwart ein. "Es waren vier Täter mit Masken. Wir haben alles auf Kamera und die Fahndung ist raus. Kennt jemand diesen Bus?", so der Unternehmer, der im Vorjahr in Unterwart seinen Betrieb "Motohawk" für den Verkauf von Harley Davidson-Maschinen eröffnete.

"Gestohlen wurden Ersatzteile, Zubehör und vier Motorräder. Für Sachliche Hinweise sind wir gerne bereit eine dementsprechende Belohnung auszuzahlen!", so der Willersdorfer.