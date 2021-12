Ein unbekannter Täter brach in die Tankstelle von Tanja Stöckl ein und stahl Bargeld und Zigaretten.

MARIASDORF. In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter mit viel Gewalt die Schiebetür des Tankstellenshops von Tanja Stöckl in Mariasdorf auf. Als die Unternehmerin Dienstagfrüh aufsperren wollte, entdeckte sie den Schaden. "Das war keine Kleinigkeit! Der Täter entwendete Bargeld und Zigaretten. Dieser Schaden lässt sich beziffern, der entstandene Sachschaden ist hingegen bisher nicht bezifferbar", so Tanja Stöckl.

"Ich bin meist die letzte im Betrieb und die erste, die aufsperrt. Dieser Vorfall ist für mich auch persönlich ein Problem. Das gilt es erst einmal zu verkraften. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, wir haben die gestohlenen Waren nachbestellt und das positive Signal an die Kunden, wir haben alles dran gesetzt, den Betrieb wieder zu öffnen", schildert die Unternehmerin.