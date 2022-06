Neben einigen Vereinen hat die Marktgemeinde Neustift an der Lafnitz einen eigenen Badesee, umfangreiche Kinderbetreuung, zwei Gasthäuser und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu bieten. Wie haben uns näher informiert.

NEUSTIFT/LAFNITZ. Johann Kremnitzer ist das Oberhaupt der Marktgemeinde und das seit mittlerweile 32 Jahren. Kremnitzer ist seit der Abspaltung der Gemeinde von Grafenschachen Bürgermeister, somit ist er der am längsten amtierende Bürgermeister im Burgenland. In diesen Jahren hat sich einiges getan.

Das Team in der Gemeindestube: Sandra Losert, Amtsleiterin Inge Bauer und Bgm. Johann Kremnitzer

Naturbadesee mit Spielplatz

Mit einer Wasserfläche von mehr als 25.000 m² sowie einer Spiel- und Liegewiese von über 10.000 m² ist der See in Neustift der perfekte Platz zum Baden und entspannen. Der Spielplatz sowie die Wasserrutsche und der Wasserpilz bieten Kindern ein richtiges Abenteuer. Für die Pausen zwischendurch ist ein Badeseebuffet vorhanden.

Paradiesbogen als Start für Radler

Vor dem Eingang des Naturbadesees fällt einem ein großer Bewachsener Bogen sofort ins Auge. Neustift an der Lafnitz ist nämlich auch einer der Startpunkte für die "Paradiesroute Südburgenland". Die 260 km lange Radrundtour führt durch drei Naturparks und Bach- und Flusslandschaften, über Weinberge und vorbei an Burgen und Schlössern. Die Strecke soll auch E-Bike tauglich sein.Die Strecke lässt sich in sechs gemütliche und drei sportliche Etappen einteilen. Möchte man die Route gemütlich durchfahren, dann sollten sechs Tage eingeplant werden.

Der Paradiesbogen

Umfangreiche Kinderbetreuung

Die Marktgemeinde besitzt eine Volksschule und einen Kindergarten. Zurzeit sind im Kindergarten zwei Gruppen untergebracht. Eine davon wird im Herbst zu einer Kinderkrippe umfunktioniert. Ohne Aufpreis können Eltern ihre Kinder bereits ab 6:45 in die Betreuung geben. Auch eine Nachmittagsbetreuung bis 17:00 wird angeboten.