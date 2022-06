Von 15. – 17. Juli veranstaltet der Musikverein Markt Allhau wieder das Waldfest. Neben erstklassiger Musik unserer heimischen Musikanten steht auch beste Festzeltstimmung auf dem Programm.

MARKT ALLHAU. Am Freitag wird ein Musikertreffen mit Kapellen aus dem Burgenland und den benachbarten Bundesländern stattfinden. Danach sorgen "Die Lauser" für beste Festzeltstimmung. Weiter geht es am Samstag mit dem Bezirksmusikertreffen des Bezirks Oberwart. Abends heizen die "Oberkrainer Power" den Gästen ein. Der Musikverein Hengsberg aus der schönen Südsteiermark ist am Sontag beim Frühschoppen zu Gast, bevor die Burschen von "Die Flotte Musi" einen zünftigen Festausklang garantieren.

Für ein wunderbares Festwochenende ist damit alles vorbereitet. Der Musikverein Trachtenkapelle Markt Allhau freut sich auf viele Besucher!

