Die talentierte Musikerin Laura Divosch führt durch ihre lebenswerte Friedens- und Kulturstadt Schlaining.

STADTSCHLAINING (ps). "Ich saß mit vier Jahren am Klavier, besuchte das Wimmer-Gymnasium in Oberschützen mit Schwerpunkt Musik, spielte mit 10 Jahren im Musikverein Schlaining und sehe in der Musik meine Berufung", erzählt Laura Divosch.

Heute studiert die sympathische und begnadete Musikerin an der UNI in Graz Klarinette und Instrumentalpädagogik, ist Kapellmeisterin des Musikvereins Heiligenkreuz/L. und bereichert das Pannonische Blasorchester und das Universitäts-Orchester mit ihrem Klarinettenspiel. Laura ist gerade mal 22 Jahre, spielt einige Instrumente, ist Organistin in der evangelischen Kirche und begeistert zusätzlich mit Bianca Zink und Daniela Pimperl als "Voice of Hope" das Publikum mit ihrer goldenen Stimme. Ihre Ziele definiert Laura eher bescheiden – "Ich möchte eine gute Musiklehrerin werden, Hobbymusikerin bleiben und in guten regionalen Orchestern spielen".

Burgrenovierung

"Ich genieße die reizvolle Naturlandschaft meines Heimatortes beim Spazieren gehen und liebe das breite Kulturangebot vom Klangfrühling über die Konzerte des Musikvereins bis hin zum Bluesfestival. Derzeit wird die Burg für die Jubiläumsausstellung – "100 Jahre Burgenland" saniert, adaptiert sowie modernisiert. Der Klangfrühling, als absolutes Kultur-Highlight unserer Stadt, wird heuer in Zeiten der Corona-Pandemie vermutlich zum Klangherbst", so Laura Divosch bei ihrem Rundgang. Die Jubiläumsausstellung 2021 soll uns in verständlicher Weise den unglaublichen Weg Burgenlands verstehen lernen, ein spannender Versuch in mehreren Themenbereichen.

Angebot vom ASPR Schlaining

In dieser Krisensituation wollen wir Menschen in Konflikten bei der Lösung unterstützen, um so ein wertschätzendes Miteinander herstellen zu können. Zielgruppe sind Pädagogen und Eltern, denen ein Konflikt miteinander, mit Schülern bzw. eigenen Kindern und/oder mit sich selbst zu schaffen macht.

ASPR Helpline:

Mo-Do: 8-16 Uhr Fr: 8-13 Uhr (03355 2498-507)

Claudia Hofer: hofer@aspr.ac.at

Beratung in der Krise

Die ganze Welt und auch Österreich befindet sich im Ausnahmezustand. Alles, was normal war, ist momentan Luxus. Kindergarten, Schule, FreundInnen, Abwechslung, soziales Miteinander, Austausch, all das ist nicht mehr so, wie es noch vor ein paar Wochen war. Und diese neue Welt ist für uns alle eine große Herausforderung. Gerade auch im Bildungsbereich. Plötzlich werden Erziehungsberechtigte zu LehrerInnen. Plötzlich ist die Schule in den eigenen vier Wänden. Plötzlich müssen LehrerInnen ihre SchülerInnen virtuell unterrichten. Das kann leicht zu Stress und Überforderung führen. Und Überforderung bietet einen guten Nährboden für Konflikte. Und ungelöste Konflikte können schnell zu Gewalt führen.

Beratungsangebot

Unser Team der Friedenswochen-TrainerInnen steht Ihnen für Ihre Anliegen sehr gerne zur Verfügung. Die Damen und der Herr sind alle ausgebildete MediatorInnen, viele von ihnen haben auch die Coaching- und Supervisions-Ausbildung. Vor allem aber haben sie langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit SchülerInnen, PädagogInnen sowie Erziehungsberechtigten und auch in deren Beratung. Sie können die kostenlose und anonyme Beratung per Telefon, Skype oder Zoom in Anspruch nehmen. Finanziert wird diese über Subventionen des Landes Burgenland für die ASPR Friedenspädagogik. ASPR Projektverantwortliche: Mag. Ursula Gamauf-Eberhardt.

Von "Corona-Schule" bis Hauptplatz neu

"Der soziale Aspekt ist mir ganz wichtig, Wissensvermittlung kann auch später erfolgen. Derzeit wird Lernstoff via Computer, sozialen Medien oder Arbeitsblättern samt Übungsmaterial und Erklärungen vermittelt", so die Schulleiterin Eva Schitter. Die Übergabe der Aufgaben und Arbeitsblätter erfolgt über das Fensterbrett, wo auch Kontrollanweisungen gegeben werden.



Hauptplatzgestaltung

Anna Wickenhauser hat vorige Woche den Zuschlag des Planungswettbewerbes vom Gemeinderat erhalten. Der Hauptplatz soll in einem Gesamtkonzept neu gestaltet werden und in das "Mittelalterliche Ambiente" des Stadtkerns einfließen. Laut Bgm. Markus Szelinger soll es eine flexible Planung mit modernen Beleuchtungs- und Bespielungsvarianten für diverse Veranstaltungen werden. Die Umsetzung soll noch im Rahmen des EU-geförderten Dorferneuungsprojektes erfolgen.

Hopsi Hopper-Hauptpreis für Kindergarten

Der "25 Jahre Hopsi Hopper"-Hauptgewinn ging an den Kindergarten Stadtschlaining. Anfang März wurden 25 Schupferl und ein Hopsi Hopper übergeben. Kindergartenleiterin Michaela Divosch ist von der wöchentlichen Bewegungseinheit begeistert.

Drei Fragen an Bgm. Markus Szelinger

Was macht der Bürgermeister während "Corona"?

Die Lebensqualität ist gestiegen, Familie hat höheren Stellenwert, Repräsentationsaufgaben sind weggefallen.

Wie ist der Zusammenhalt während Corona in der Gemeinde?

Es haben sich spontan Gruppen und Vereine organisiert und ihre Hilfe im sozialen Bereich angeboten.

Wie ist die Arbeit im Gemeindeamt während Corona?

Das Personal ist in Gruppen geteilt, der Parteienverkehr eingeschränkt, aber seit Ostern hat die Arbeit wieder Fahrt aufgenommen.