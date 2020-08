RUMPERSDORF. Am 27. August wurde ein offensichtlich entlaufenes Schaf im Ortsteil Rumpersdorf gesichtet. "Es war im Wald und am Feld unterwegs. Jetzt wird der Besitzer gesucht. Falls jemand diesen kennt oder ein Schaf in der Herde vermisst, soll er sich melden", so Bgm. Wilhelm Müller.