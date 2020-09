Über 60 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren waren in den vergangenen Wochen in den Wäldern rund um den Waldteich in Bad Tatzmannsdorf unterwegs. Betreut wurden sie dabei von der Waldpädagogin DI Daniela Grünauer-Doda und Team vom Verein Wurzelwerk in Stadtschlaining.

Natur entdecken – erleben – lernen!

Traditionell bauten die Kinder am ersten Tag ihr „Waldsofa“ das ihnen als Jausen- und Rastplatz diente. Mit Begeisterung machten sie sich in Kleingruppen an ihr nächstes Werk – ein selbstgebautes „Laubhaus“. Als Dachziegel verwendeten sie Moos. Beim Projekt „Waldkugelbahn“ errichteten die Kinder eine Kugelbahn, die sich in Kurven und ausgestattet mit vielen Hindernissen durch den Wald schlängelte. Was für ein großes Hallo, als die 12cm große Holzkugel das erste Mal durch das Ziel rollte. Natürlich wurde auch der Waldboden nach Kleinstlebewesen untersucht und Tiere in der Becherlupe beobachtet oder Tierspuren erforscht und spielerisch gelernt.