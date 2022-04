OBERWART. Am Mittwoch, 13. April, gab es das erste Vernetzungstreffen für ukrainische Familien in den Räumlichkeiten des SOS Kinderdorf in der Waldmüllergasse in Oberwart

"Es war eine besondere Erfahrung. Ich danke SOS Kinderdorf-Leiter Marek Zeliska und seinem Team für die Organisation und Siegfried Tanczos sowie der Firma Südburg für das Sponsoring der Jause", sagt Bgm. Georg Rosner.

Ab jetzt gibt es jede Woche am Mittwoch von 9 bis 11:30 Uhr ein Treffen in der Waldmüllergasse.