An den Weihnachtsfeiertagen verbringen wir ja die Zeit mit der Familie, aber auch mit Freunden. Doch Blaulichtorganisationen wie Polizei und Rettung machen zu unserer Sicherheit Dienst. Aber was man auch nicht vergessen darf - Pfleger, Ärzte und auch Kellner in der Gastronomie gibt es Mitarbeiter die an den Feiertagen wo andere frei haben arbeiten gehen. Selbst die Feuerwehren sind das ganze Jahr über im Einsatz und das in ihrer freien Zeit, denn diese bestehen fast in ganz Österreich aus Freiwilligen Mitgliedern!

Aus diesem Grund heißt es besonders an Tagen wie diesen DANKE zu sagen für den Einsatz das ganze Jahr über.