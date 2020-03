OBERSCHÜTZEN. Eine Rekordanzahl von 37 Teilnehmern der 4. Klassen und 84 Teilnehmer der Oberstufe war am schulinternen Wettbewerb zum EuropaQuiz am BRG/BRG/BORG Oberschützen dabei.

In einem hochklassigen Wettbewerb erzielten die Schüler Lukas Thier (4B) und Stephan Kern (8B) die meisten Punkte und qualifizierten sich somit für das Landesfinale am 10. März.