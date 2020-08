Aus ungeklärter Ursache rutschte ein PKW am Dienstagvormittag auf der Alten Bundesstraße in Großpetersdorf in den Graben. Die Feuerwehr Großpetersdorf musste das Fahrzeug mittels Kran und Seilwinde aus dem Straßengraben befreien. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon.