Die Feuerwehren des Abschnittes IV des Bezirkes Oberwart starteten ihr Aus- und Weiterbildungsprogramm in Wolfau.

WOLFAU. Nach den Einschnitten durch die Corona-Krise der letzten Monate, ist die Ausbildung der Feuerwehr, unter Berücksichtigung der Corona Schutzmaßnahmen, wieder möglich. Daher trafen sich Mitglieder der Feuerwehren des Abschnittes IV, zur Aus- und Weiterbildung in Wolfau.

Die Truppmann 1 Ausbildung soll Feuerwehrmitglieder, welche von der Feuerwehrjugend in den Aktivstand übertreten, aber auch Quereinsteiger, für den Dienst in der Feuerwehr vorbereiten. So standen die wasserführenden Armaturen und die Knotenkunde am Programm. Den Abschluss bildete eine praktische Übung, bei der die zuvor theoretisch durchgespielten Dinge auch praktisch umgesetzt wurden.