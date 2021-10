UNTERWART. Elf "Florianijünger" und Mädels haben an der Übung für die Branddienstleistungsprüfung in Unterwart am letzten Wochenende teilgenommen. In drei Szenarien wurde der Einsatz mit verschiedenen Angriffsmöglichkeiten simuliert. Die beiden Einsätze - Holzstapelbrand mit B-Rohr und der Scheunenbrand mit 2 C-Rohren - wurden vom Bewerterteam um OBI Markus Wagner mit "Argusaugen" beobachtet und für gut empfungen. Acht FeuerwehrkollegInnen aus der großen Unterwarter Feuerwehr-Familie (41 aktive Feuerwehrleute und 12 Jugendliche) unter dem Kommando von HBI Reinhard Raba, haben nach dieser Übung das Branddienstabzeichen der Stufe Bronze erhalten.

hochgeladen von Peter Seper

Lob und Anerkennung

Viel Lob gab es im Rahmen der Verleihung der Abzeichen von Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly und Abschnittsbrandinspektor Ernst Imre. "Ich bin sehr erfreut, dass sich so viele Damen in den Dienst der Feuerwehr stellen und gratuliere zu den großartigen Leistungen und allen, die heute ihr Abzeichen in Bronze erhalten haben, recht herzlich", zeigt sich die Bürgermeisterin Klara Liszt erfreut.

"Die Pandemie hat auch die Ausbildung im Landesfeuerwehrverband negativ beeinflusst, aber jetzt brennt das Feuer bei den "Florianijüngern" wieder und sie sind bestrebt, sich Aus- und Weiterzubilden zu lassen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten und eine davon war die heutige Branddienstleistungsprüfung", so BFK Wolfgang Kinelly.

hochgeladen von Peter Seper

Neue Feuerwehr-T-Shirts

Nach der Übung überraschten die Sponsoren: Draskovits Heinz (Malerbetrieb-Oberwart) - Julia und Gerhard Szabo (Bauernladen Unterwart) - Rene Haselbacher (Ex- Radprofi und Geschäftsmann) sowie die Gemeinde Unterwart mit der Übergabe neuer "Feuerwehr-T-Shirts" an alle Feuerwehrleute von Unterwart.