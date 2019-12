Florian Fabsits übergab den Reinerlös der freien Spende der Krippenausstellung.

HANNERSDORF. Am 24. November lud Florian Fabsits zu seiner Krippenausstellung nach Kohfidisch. Der Reinerlös der freien Spende kommt dem Kindergarten Hannersdorf zugute. Insgesamt kamen 700 Euro zusammen.

Diese übergab Florian Fabsits im Beisein von Bgm. Gerhard Klepits an die beiden Kindergartenpädagoginnen Gerti Unger und Tanja Weber. "Das Geld wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte für die Kinder verwendet. Wir bedanken uns bei den Besuchern der Krippenausstellung und wünschen ein gutes neues Jahr", so Florian Fabsits.