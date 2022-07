Bücher im Freibad sollen zum Lesen motivieren. Die AK-Bücherei Oberwart startet auch in diesem Jahr ihre Freibad-Aktion. Kostenloser Lesespaß für Besucher:innen des Freibades Oberwart soll damit garantiert sein.

OBERWART. Täglich suchen bis zu 1.000 Badegäste Abkühlung im Freibad in Oberwart. Als besonderes Angebot gibt es für die Besucher:innen heuer wieder die Freibad-Aktion der AK-Bücherei Oberwart. Im Juli & August werden Bücher und Zeitschriften für Kinder und Erwachsene beim eigens aufgebauten Büchereck zur freien Entnahme bereitgestellt.

„Wir wollen Bücher und damit Bildung und Kultur zu den Menschen bringen. Es soll Jung und Alt zum Lesen motivieren“, so Arbeiterkammer-Regionalleiter NR Christian Drobits. "Es ist eine tolle Sache, die die Badegäste sicher auch zum Lesen animieren wird. Die Aktion findet heuer zum zweiten Mal statt und war im Vorjahr ein gelungenes Projekt. Es ist sicher eine Werbung für die Bücherei und das Schwimmbad gleichermaßen", ergänzt Bgm. Georg Rosner.

Horst Horvath vom Verlagshaus edition lex liszt 12: "Unser Motto lautet "lesen, lieben, lernen". Das kann man auch im Freibad tun, deshalb sind wir als Partner gerne dabei. Zum 30 Jahrjubiläum haben wir 30 Bücher zur Verfügung gestellt."

Die Kooperationspartner:innen im Büchereck: Dominique Hacker, Christian Drobits, Silke Rois, Horst Horvath und Georg Rosner.

Foto: AK Burgenland

hochgeladen von Michael Strini

Gutes Buch beim kühlen Nass

Sommer, Sonne, kühles Nass und ein gutes Buch – was braucht man mehr im Urlaub und den Ferien. Im Freibad Oberwart finden die Besucher:innen von allem etwas. Die AK-Bücherei stellt – wie schon im Vorjahr – heuer wieder Bücher und Zeitschriften, die aus dem aktuellen Bücherei-Bestand ausgeschieden oder von Leser:innen geschenkt wurden, zur Verfügung.

„Alle am Stand angebotenen Bücher und Zeitschriften müssen übrigens nicht mehr zurückgebracht, sondern können einfach mitgenommen werden. Wer möchte, kann eine kleine freie Spende dafür in der angebrachten Box hinterlassen. Wir arbeiten auch mit dem Kindersommer sowie den Lern- und Feriencamps zusammen“, erklärt AK-Büchereileiterin in Oberwart, Silke Rois.

Dominique Hacker und Silke Rois freuen sich auf viele Buch-Interessierte im Freibad Oberwart.

Foto: AK Burgenland

hochgeladen von Michael Strini

Regelmäßiger Lesestoff

Seitens der Bücherei werden bis Ende August regelmäßig Mitarbeiterinnen vor Ort sein, die dafür sorgen, dass der Lesestoff nicht ausgeht und die Freibad-Besucher:innen auch gerne näher über die Bücherei-Angebote informieren.

Die AK-Bücherei in Oberwart ist im Sommer aber nicht nur im Freibad anzutreffen. Sie hat auch zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag und Dienstag 12:30 bis 16:30, Mittwoch 10 bis 16:30 und Donnerstag 12:30 bis 18:00) in der Lehargasse 5, 7400 Oberwart geöffnet. Auch ein neues 24/7-Service steht zur Verfügung: Eine neue Medienrückgabebox beim Hintereingang der Bücherei macht es jetzt auch möglich, rund um die Uhr, von Montag bis Sonntag, ausgeborgte Medien zu retournieren.