Bei einem Vierkanthof in Kemeten geriet der Dachstuhl in Brand. Fünf Feuerwehren rückten aus.



KEMETEN. Gegen 23 Uhr kam es zur Alarmierung mehrerer Feuerwehren aufgrund eines Gebäudebrandes in Kemeten. Der Dachstuhl eines Vierkanthofs geriet aus bislang noch unbekannter Ursache in Flammen.

Die Feuerwehr Kemeten war als erstes vor Ort, die Feuerwehren aus Litzelsdorf, Stinatz, Oberwart und Ollersdorf wurden nachalarmiert. Auch Polizei und Rotes Kreuz, sowie Netz Burgenland waren im Einsatz. Der Brand konnte aufgrund der zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Informationen gibt es drei Verletzte, die mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Weitere Infos folgen