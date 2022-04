PINKAFELD. Der größte Diskussionspunkt bei der Gemeinderatssitzung am 13. April war – wieder einmal – der abgesagte Kindergartenneubau. Unter anderem wurden auch das Thema Jugendarbeit und die Cities-App besprochen.

Startschuss für die Jugendarbeit

Am 23. April 2022 wird das Jugendparlament erstmals in Pinkafeld tagen. 50 ausgeloste Pinkafelder*innen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren können an diesem Tag ihre Vorschläge einbringen. Jugendstadtrat Adrian Kubat (SPÖ) möchte eine Tontechnikanlage erwerben, damit die Jugendlichen sie für Konzerte benutzen können, und ihnen die Räumlichkeiten im dritten Geschoß des Rathauses zur Verfügung stellen. Stadträtin Patrizia De Lellis-Mejatsch (ÖVP) brachte den Vorschlag ein, dass Künstler*innen den anderen Teil des dritten Stocks kostenlos für Ausstellungen nutzen können. Laut Bürgermeister 3. LT-Präs. Kurt Maczek (SPÖ) plant Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil einen Kunstpavillon in Pinkafeld, die Ergebnisse werden bei der nächsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Die Stadt in einer App

Alles rund um Pinkafeld soll nun per App abrufbar sein. 1. Vizebürgermeister Franz Rechberger (SPÖ) stellte in der Gemeinderatssitzung die Cities-App vor, eine Plattform, mit der Bürger*innen die wichtigsten Informationen über die Gemeinde direkt auf das Smartphone bekommen. „Die App ist sicherlich ein Tool, mit dem die Weiterentwicklung der Innenstadt gefördert werden kann“, sagt er. Ob Müll- oder Veranstaltungskalender – man weiß immer, was gerade in Pinkafeld los ist. Besonders der Tourismus kann laut Rechberger davon profitieren. 54 Städte nutzen das Angebot bereits, Pinkafeld wird bald ebenfalls dazugehören.

Diskussion bezüglich Kindergartenplätzen

Die Aufhebung der Beschlüsse bezüglich der Neuerrichtung eines zweiten Standortes einer Kinderkrippe und eines Kindergartens sorgte erneut für hitzige Diskussionen im Gemeinderat. Laut Franz Rechberger würden die Zahlen dafürsprechen, dass kein weiterer Kindergarten nötig sei. Gemeinderätin Andrea Horvatits (ÖVP), die selbst Kindergartenpädagogin ist, sagt jedoch, dass ihre Kolleginnen überfordert seien: „Kinder von Geflüchteten, die ein Trauma erlebt haben, sollten nicht in vollgestopften Gruppen untergebracht werden." Eduard Posch (NEOS) spricht sich ebenfalls für kleinere Gruppen aus, laut ihm könne dieses Problem jedoch nicht auf Gemeindeebene gelöst werden. Er brachte den Tagesordnungspunkt „Errichtung der Infrastruktur für eine zweite Gruppe im Kindergarten von SOS-Kinderdorf Pinkafeld“ ein. Bürgermeister Maczek möchte mit der Errichtung eines neuen Standorts warten, bis die Einschreibungen für das neue Kindergartenjahr da sind. „Wir sind jederzeit bereit, einen neuen Kindergartenstandort zu errichten, falls der Bedarf da ist“, sagt er.

Belebung der Innenstadt

Schließlich wurde über den von der ÖVP eingebrachte Tagesordnungspunkt „Innenstadtbelebung Stadtgemeinde Pinkafeld“ diskutiert. Laut De Lellis-Mejatsch würden Lokale aufgrund von Pensionierungen schließen und es gäbe Gerüchte, dass die Geschäfte OBI und Penny umsiedeln. Der Bürgermeister weist die Vorwürfe zurück: „Jede Gemeinde leidet darunter, dass sich die Innenstadt ausdünnt.“ Näheres zu der Umsiedelung der beiden Geschäfte möchte er besprechen, wenn es beschlossene Sache ist. Der Rechnungsabschluss an diesem Tag war der letzte vor den Wahlen und der neuen Zusammensetzung des Gemeinderats. Abschließende Worte von Kurt Maczek dazu: „Wir werden weiterhin daran arbeiten, Pinkafeld zu einer Vorzeigegemeinde zu machen.“