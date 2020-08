Die kleine Kathalea kam im November 2017 auf die Welt !

Das erste Jahr ihres Lebens verlief normal!

Sie konnte schon sehr früh selbstständig essen,trinken und so manch andere Sachen, die ein kleines Mädchen eben so macht .

Als Sie 14 Monate war fiel ihren Eltern auf , dass Sie Sachen die Sie bereits gelernt hatte wieder vergessen hat oder nicht mehr konnte !

Nach langen Untersuchungen und vielen Arzt besuchen, die die kleine Kathalea tapfer meisterte, kam die Diagnose Rett Syndrom!

In Österreich gibt es nur 100 und auf der ganzen Welt 350000 Mädchen , die von der unheilbaren Krankheit betroffen sind!

Alles was die kleine Kathalea bis jetzt gelernt hat, hat Sie wieder vergessen!

Hier noch ein kleiner Enblick in die Hauptkriterien des Rett Syndromes:

*Verlust sinnvoller Gebrauch der Hände

*Verlust erworbener Sprachfähigkeiten

*Gangstörungen bis zum Verlust der kompletten Gehfähigkeit

*Abbau der Muskulatur bis zur Bewegungsunfähigkeit

GEMINSAM MIT



CETERI VISITARI

ALHOER PERCHTEN

PINKA TEIFLN

LORENZENER BERGTEIFLN

RUINEN TEIFLN

TEESDORFER RAUHNACHTS FÜRSTEN

BLUE OX

WASSERSCHLOSS TEUFLN

BLAUFRÄNKISCH TEIFLN

RUTZ WULF

BADCAFE SAUNASTÜBERL OSVALD

Sammeln wir Spenden für die kleine Kathalea! Wir sind über jeden Cent den wir für die kleine bekommen dankbar!

Die Spenden werden für Ihre Therapien und für die Anschaffung eines Sprachcomputers verwendet.

DANKE

Wenn das Coronavirus es zulässt wird es im November einen Glühweinstand geben und nach derzeitigen Stand wird der Perchtenlauf am 19.12. stattfinden. (Hierzu wird es aber noch eine Entscheidung im November geben)

Das Spendenkonto für die kleine Kathalea ist eröffnet ! AT48 4300 0399 9892 6008Freuen uns über jeden Cent ! DANKESCHÖN