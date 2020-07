Am Nachmittag des 17. Juli 2020 zogen wieder einmal Gewitterwolken über Österreich, die stellenweise Sturmböen und Starkregen beinhalteten. Dieser Starkregen war aber auch ausgestattet mit kleinen Hagelkörnen. Stellenweise waren die Regengüsse aber so enorm, sodass in kürzester Zeit alle Auffangmöglichkeiten überfüllt waren.