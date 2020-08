Der viele Regen der letzten Tage sorgte vielerorts für zahlreiche Überschwemmungen.

Denn der Regen kam zumeist als Platzregen herunter und sorgte dabei dafür das jenes Regenwasser direkt auf der Straße blieb und nicht so schnell abrinnen konnte. Dort wo der Regen jedoch in die Bäche und Flüsse gelang, damit überflutete er dann durch die enorme Menge die ganzen Straßen.

Selbst von den Bergen kamen die Regenmassen heruntergeronnen, da meist die Wälder auch nicht mehr alles aufhalten konnten. Am meisten betroffen waren an diesen Tagen das südliche Burgenland und die südliche Steiermark.