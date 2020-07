Am 21. Juli 2020 zogen wieder einige Gewitter über Österreich

Nachdem die Sonne am Vormittag und der ersten Hälfte des Nachmittags auf knapp 30 Grad anheizte bildeten sich dann schon die Gewitterwolken sodass man es schon am regelrechten "Stechen" der Sonne erkannte wann der Regen kam. Dazu kam ja auch noch die akustische Abhilfe für die Abschätzung wann ein Gewitter wo angekommen ist mit dem Donner.

Im nachstehenden Link "Doch kein Hitzesommer 2020?" kommt ihr dazu zu einem aktuellen Bericht, der die aktuelle Wetterlage mit kurzem Rückblick und einem vermeidlichen Ausblick auf den weiteren Sommer gibt.

