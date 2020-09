GOBERLING (ps). Goberling hat gezeigt: "Wenn jemand Hilfe braucht, sind wir da, um zu helfen". Kathalea Böcskör spürt täglich die Liebe ihrer Eltern Jennifer & Rene und die ihrer Großeltern - bei der Benefizveranstaltung am 29. August spürte die herzige Kathalea jedoch die Liebe eines ganzen Ortes. Die fürsorglichen Eltern schenken der 3-jährigen Kathalea all ihre Liebe und Aufmerksamkeit, nachdem sie erfahren mussten, dass bei ihrer Tochter ein mutiertes Gen, das auf dem X-Chromosom lokalisiert ist, das „Rett-Syndrom“ ausgelöst hat. Dabei verläuft die Entwicklung des Gehirns der liebenswerten Kathalea völlig unberechenbar. Treffend formulierte Pensionisten-Obfrau Melitta Leirer die Hilfsaktion für Kathalea: "Es muss jemand eine Lawine lostreten, damit sie ins Rollen kommt". Der Pensionistenverein Goberling hat die Idee von Stefanie Leirer aufgenommen und eine Benefizveranstaltung organisiert, die die Herzen eines ganzen Ortes berührten. Berührt haben auch die Worte des Dankes von Obfrau Melitta Leirer und Vizebgm. Hans Walter Bieler an alle Spender und Unterstützer dieses Nachmittags. "Man kann mit solchen Aktionen die Sorgen und Nöte nicht kleiner machen, aber mit wenig Hilfe und einer guten Tat kann man ein kleines Lächeln auf das Gesicht eines anderen zaubern".

Fair Help Obmann Adolf Kalchbrenner übergab der Familie Böcskör 500 €.

hochgeladen von Peter Seper

Spenden von "Volkshilfe" und "Fair Help"

Der Verein "Fair Help", von Adolf Kalchbrenner ins Lebens gerufen, unterstützte die Benefizveranstaltung für Kathalea Böcskör mit 500 Euro. Verena Dunst, Landtagspräsidentin und Präsidentin der "Volkshilfe Burgenland", überreichte den Eltern von Kathalea einen 500,- Euro-Scheck der Volkshilfe und sagte auch weitere Unterstützungen zu. Bürgernähe zeichnet die Vollblutpolitikerin seit Jahrzehnten aus, so will sie zur Einrichtung des Wohnhauses nach dem notwendigen Um- und Ausbau teilweise Möbeln aus der Schatzgrube in Großpetersdorf beisteuern. "Für Sozialleistungen ist in erster Linie die Bezirkshauptmannschaft Anlaufstelle. Die BH Oberwart bündelt diese Unterstützungsformen, aber auch die Landesregierung hat Fonds befüllt und eingerichtet, die für solch tragische Härtefälle vorgesehen sind", so die Präsidentin, die auch vorschlug, sich mit Soziallandesrat Leonhard Schneemann ins Einvernehmen zu setzen.

Die Benefizveranstaltung, die von der Ortsbevölkerung von Goberling, aber auch von Pensionistenvertretern aus der ganzen Region großzügig unterstützt und getragen wurde, bekam ihre Wertschätzung durch den Besuch der Landtagspräsidentin Verena Dunst und Bgm. Markus Szelinger.

hochgeladen von Peter Seper

Spendenkonto

Gleichzeitig wurde das Spenden Konto „Kathalea“ PVÖ Ortsgruppe Goberling bei Raika Schlaining eingerichtet (Spenden an IBAN: AT82 3312 5001 0021 4643).

Für nähere Auskünfte oder Hilfeanfragen stehen die Pensionistenvertreter Obfrau Melitta Leirer (0664/5238547) und Hans Walter Bieler (0664/5138050 / E-Mail: bieler.hans@gmx.at) gerne zur Verfügung. Die Pensionistenvertreter danken im Namen der Familie Bösckör für jede weitere Spende oder Konto-Einzahlung.

Rene und Jennifer Böcskör sind dankbar für jede Unterstützung, die unter „Goberling hilft“ von den Pensionisten für Kathalea ins Leben gerufen wurde.

Auch Perchten helfen

Von Krampus- und Perchtenvereinen bis hin zum Saunastüberl Osvald in Oberwart haben elf Vereine spontan ihre Hilfe für die kleine Kathalea angeboten. Die Spenden dieser Vereine werden für ihre Therapien und für die Anschaffung eines Sprachcomputers verwendet.

(Spendenkonto: IBAN AT48 4300 0399 9892 6008).

Gemeinsam haben sich folgende Vereine bereit erklärt mitzuhelfen:

CETERI VISITARI

ALHOER PERCHTEN

PINKA TEIFLN

LORENZENER BERGTEIFLN

RUINEN TEIFLN

TEESDORFER RAUHNACHTS FÜRSTEN

BLUE OX

WASSERSCHLOSS TEUFLN

BLAUFRÄNKISCH TEIFLN

RUTZ WULF

BADCAFE SAUNASTÜBERL OSVALD

Was ist das Rett-Syndrom?

Mädchen mit Rett-Syndrom entwickeln sich in den ersten Lebensmonaten völlig normal. Zwischen dem sechsten und achtzehnten Monat bleibt das Kind in seiner Entwicklung stehen. Danach bilden sich bisher erworbene Fähigkeiten wie Krabbeln, Laufen, Greifen und Sprechen und es zeigen sich die typischen Symptome: Stereotype Handbewegungen, die an Kneten, Waschen, Schlagen, Zupfen und Rupfen erinnern. Die Mädchen ziehen sich von der Umwelt zurück, verschließen sich, um wiederum in Wein- und Schreikrämpfe auszubrechen. Ein Verhalten, das zur Fehldiagnose Autismus führen kann.

Um das fünfte Lebensjahr herum beginnt die pseudostationäre Phase, während der die Regression stoppt, das Kind wieder zugänglicher und lernfähiger wird. Dafür können epileptische Anfälle und eine Ataxie (breitbeiniger Gang mit schaukelndem Oberkörper) auftreten.

In der Pubertät steigt die Tendenz zu starken spastischen Anfällen und der Entwicklung einer Skoliose (Wirbelsäulenverkrümmung). Die motorischen Fähigkeiten bilden sich zurück, ein allgemeines Desinteresse an der körperlichen Bewegung setzt ein.

Die Entwicklung des Rett-Syndroms verläuft aber bei jedem Kind unterschiedlich. Und die Übergänge von einer Phase in die andere sind fließend. Zeitlebens sind Lernfortschritte möglich. Die Mädchen – und später die Frauen – bleiben jedoch in ihren geistigen, emotionalen, kommunikativen und motorischen Fähigkeiten stark eingeschränkt.