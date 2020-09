Von 7. Bis 13. September 2020 findet die dritte Ausgabe der Internationalen Wirtschaftsolympiade (IEO) für Schüler*innen der Sekundarstufe II statt. Der diesjährige Gastgeber ist AIFC – Astana International Financial Center in Nur-Sultan, Kasachstan. Aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie wurde beschlossen, die IEO2020 online abzuhalten und nicht im Gastgeberland Kasachstan, wie ursprünglich geplant.

Das "Team Österreich" wird von sechs Absolventinnen und Absolventen, die allesamt aus dem Maturajahrgang 2020 der HAK Oberwart kommen, vertreten. Sie haben sich auf nationaler Ebene über den Gewinn des "Changemaker Programms" qualifiziert: Anja Brandstädter, Ines Brunner, Jana Kalischnig, Martin Rudolf, Amélie Sitar und Carina Zingl. Vorbereitet und gecoacht wird das Team von Alexander Spitzer von IFTE (Initiative for Teaching Entrepreneurship) Österreich.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, Studierenden mit einem Interesse an Wirtschaft, Entrepreneurship und Finanzen eine entsprechende Bühne zu bieten. Der Wettkampf besteht aus drei Teilen: Economics, Financial Literacy und Business Case. Die Teilnehmer*innen können hier ihr Wissen in Mikro- und Makroökonomie theoretisch und angewandt unter Beweis stellen, sie können ihr virtuelles Vermögen in einem online Finanzspiel vermehren, einen echten Business Case von McKinsey bearbeiten und ihr Resultat einer fachkundigen internationalen Jury präsentieren.

Neben Schüler*innen aus 24 Nationen wollen sie diese einzigartige Herausforderung annehmen und ihr Wissen unter Beweis stellen. Bei der Wirtschaftsolympiade geht es aber nicht nur darum, schwierige wirtschaftliche Aufgaben zu meistern, sondern es ist vor allem auch eine fantastische Möglichkeit, internationale Kontakte zu knüpfen, neue Freundschaften entstehen zu lassen, neue Perspektiven zu gewinnen und Wissen und Horizont zu erweitern.