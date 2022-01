Nach vier Jahren, in denen die HTL Pinkafeld Platz 1 eroberte, ist nun zum zweiten Mal die HBLA Oberwart ganz vorne.



BEZIRK OBERWART.Auch fürs Jahr 2021 wurde wieder der "Regionaut des Jahres" im Bezirk Oberwart gekürt. Die Plätze 1 bis 4 gingen wieder an Schulen, wobei es diesmal die HBLA Oberwart auf Platz 1 schaffte, die HTL Pinkafeld, die in den vergangenen vier Jahren siegte, belegte diesmal Platz 2.

"Wie schon im Jahr 2020 war es redaktionell eine immense Herausforderung, da erneut viele Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Dennoch gelang es mit 3.876 Beiträgen und 241 Schnappschüssen sowie etlichen Veranstaltungstipps wieder eine vielseitige Online-Berichterstattung zu gestalten. Einen wichtigen Beitrag dazu leisteten auch wieder unsere Regionauten mit 593 Beiträgen und 200 "Fotos des Tages". Dafür gebührt ihnen wiederum ein großes Dankeschön, da sie mit ihrem Einsatz eine bunte Vielfalt für die Online-Community schaffen und gleichzeitig auch selbiges im Printbereich!", betont Redaktionsleiter Michael Strini.

Platz 2 geht diesmal an die HTL Pinkafeld. Neben vielen Schulprojekten gab es auch einen besonderen Maturaball - den ersten seit Beginn der Pandemie.

Von Bildung bis Sport

Einen wesentlichen Bereich decken in der Regionauten-Community nach wie die Schulen ab - vor allem höhere Schulen, die durch ihre Berichte einen sehr detaillierten Einblick in den Schulalltag liefern und das auch in Zeiten des teilweisen "Distance Learnings".

Aber auch Sport (Fußball bis Stocksport), Feuerwehren, Kunst und Kultur, Reiseberichte sowie tolle Schnappschüsse finden sich in der Regionauten-Community wieder. "Fast 300 Beiträge von 54 Regionauten fanden einen Platz in der Printausgabe - ob als Berichte, Bilder der Woche, im Veranstaltungskalender oder sogar als Titelfotos. Das demonstriert die Bedeutung der Regionauten in der lokalen Berichterstattung - als hervorragende Ergänzung auch für den Printbereich. Ein großes Dankeschön dafür", so Strini.

Die HLW Pinkafeld schaffte es auf Platz 3 und die Schülerinnen im Dirndl sogar zu Ö3.

HBLA Oberwart vor HTL und HLW Pinkafeld



Auf Platz 1 in der Gesamtwertung schaffte es zum zweiten Mal nach 2016 die HBLA Oberwart mit 817,78 Punkten. Platz 2 ging diesmal an den Sieger der letzten vier Jahre, die HTL Pinkafeld, die 778,50 Punkte erreichte. Den dritten Platz eroberte diesmal die HLW Pinkafeld mit 392 Punkten. Platz 4 ging an die BHAK/BHAS Oberwart (345,31 Punkte), Platz 5 an Regionautin Michaela Gold (324,43 Punkte), die mit ihren vielen Reiseberichten und tollen Landschaftsfotos vor allem auf MeinBezirk.at viele Community-Mitglieder begeisterte.

Berücksichtigt wurden für die Wertung 2021 nur jene Regionauten, die zumindest mit einem Beitrag oder Foto in der Printausgabe vorkamen. Die Gesamtpunkte wurden über ein entsprechendes Punktesystem für Print- und Online-Beiträge ermittelt.

Die Top 30 Regionauten

HBLA OBERWART .... 817,78 Punkte (57 Printbeiträge* / 110 Online-Beiträge / 0 Schnappschüsse) HTL Pinkafeld ..... 778,50 (51 / 106 / 1) HLW Pinkafeld .... 392,00 (33 / 46 / 0) BHAK/BHAS Oberwart .... 345,31 (25 / 35 / 0) Michaela Gold .... 324,43 (8 / 119 / 73) Zweisprachiges Bundesgymnasium Oberwart .... 148,50 (10 / 12 / 0) Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein .... 137,00 (8 / 10 / 0) Oliver Class .... 109,64 (9 / 11 / 2) Jürgen Enzenberger .... 98,09 (9 / 4 / 0) Christine Schneidinger 91,50 (9 / 10 / 1) Edda Adamovics .... 82,50 (6 / 4 /0) Manfred Weber .... 62,00 (3 / 4 / 0) Thomas Marschall .... 57,00 (6 / 5 / 1) Petra Simon .... 53,00 (4 / 3 / 0) PPfilms for better moments .... 41,00 (5 / 8) S-MS Oberschützen .... 36,50 (3 / 2) Oliver Oszwald .... 35,00 (4 / 0 /12) Marlen Wohlmuth .... 30,00 (3 / 3 / 7) Eveline Eberhardt .... 30,00 (2 / 0 / 36) Franz Polster .... 26,00 (3 / 2 / 4) Briefmarkensammlerverein Pinkafeld .... 25,50 (1 / 2 /0) Kunst & Kultur FOCUS .... 23,50 (1 / 13 /0) Hannes Bauer .... 23,00 (2 / 2 / 8) Clemens Prinz .... 21,50 (2 / 3 / 0) ÖZIV Burgenland .... 21,00 (1 / 1 / 0) Josef Fürbass .... 20,50 (1 / 1 /0) Musikverein Wolfau .... 19,00 (2 / 2 /0) Sebastian Koller .... 17,50 (1 / 3 /0) Bettina Seier .... 16,50 (1 / 2 / 13) Wimmer Gymnasium .... 16,00 (1 / 2 /0) Burgenländisches Volksliedwerk .... 16,00 (1 / 2 / 0)

*Printbeiträge beinhalten Berichte, Bilder der Woche und Einzelfotos. Online wurden nur Fotos des Tages und Beiträge berücksichtigt



Bisherige Sieger