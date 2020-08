Über dem Weinberg von Deutsch Schützen scheint auch die künstlerische Sonne.

DEUTSCH SCHÜTZEN. 1941 in Innsbruck geboren, lebte Horst Jürschik-Sagner u.a. 23 Jahre in Schweden. Vor etwa 13 Jahren verschlug es ihn nach Deutsch Schützen, wo der frühere Restaurator und Vergolder seiner großen Liebe der Malerei nachgeht.

Vor allem die Sonne fasziniert ihn und so gestaltete er über viele Jahre diese in verschiedenen Formen und Stilen. Nun hat er sozusagen ein "sonniges Wahrzeichen" am Weinberg von Deutsch Schützen installiert.

14 Meter Sonnenbaum

Unterstützt von einigen fleißigen - und maibaumerprobten - Helfern wurde das neueste Projekt von Horst Sagner gleich bei seinem Atelier am Weinberg von Deutsch Schützen am Donnerstagnachmittag aufgestellt. Der rund 14 Meter hohe "Sonnenbaum" besteht aus einem Akazienstamm, fünf Streben und einer vergoldeten Styroporkugel ("Sonne") mit einem Durchmesser von 1,5 Metern. "Die Kugel war eine von 14 Dekorationselemente, die im Vorjahr im Römersteinbruch St. Margarethen zum Einsatz kamen. Ich hätte gerne alle gehabt, aber dafür war kein Platz. Nun habe ich zwei erstanden - eine krönt den Sonnenbaum, eine kleinere mit einem Meter Durchmesser ist noch im Atelier", schildert der kreative Geist.

Horst Jürschik-Sagner: "Mein größter Sammler bin ich selber!"