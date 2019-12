PINKAFELD. Im Herbst wurde die HTL Pinkafeld flächendeckend mit Wertstoffsammelstellen ausgestattet. Damit die Schülerinnen und Schüler eine saubere Schule vorfinden und keine Wertstoffe verschwendet werden, wurde ein Teil dieser „Müllinseln“ vom Elternverein finanziert. Kurz vor Weihnachten konnten Schulsprecher Walter Murat Bock und Dir. Wilfried Lercher von Elternvereinsobmann Thomas Pickl und seiner Stellvertreterin Rita Schiester die letzte Sammelstelle in Empfang nehmen.

Flächendeckendes Recycling von Wertstoffen

Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen an der HTL Pinkafeld, die auch im Unterricht ihren Niederschlag finden. Der bewusste Umgang mit Wertstoffen wird schon seit vielen Jahren gelebt. So finden u.a. jedes Jahr zu Schulbeginn „Müllvorträge“ für die ersten Klassen durch den Umweltdienst Burgenland statt. Dabei lernen die Schüler/innen den richtigen Umgang mit Abfällen und die Problematik von Fehlwürfen kennen. Die korrekte Mülltrennung ist entscheidend für die weitere Nutzbarkeit von Abfällen. Nur so werden sie zu Wertstoffen.