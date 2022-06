EISENZICKEN. Die Fertigstellung des Hochwasserschutzdammes lässt die Bevölkerung von Eisenzicken und Siget/W. endlich ruhig schlafen, denn Überschwemmungen, wie in der Vergangenheit, hat man technisch im Griff. Der Damm, fließend eingebettet in die Naturlandschaft von Eisenzicken, ist jetzt um einen idyllischen Rastplatz reicher. Die Bänke für diese Rastmöglichkeit sponserte Lagerhaus Unterwart GF Philipp Magdits - den Platz errichtet hat der "Granitzer Verschönerungsverein" mit Obmann Alfred Beigelbeck an der Spitze. Gebührend eingeweiht wurde dieses idyllische Plätzchen vor wenigen Tagen mit Bgm. Hannes Nemeth und Gemeindevertretern sowie der Ortsbevölkerung von Eisenzicken.