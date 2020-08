Industriegebiet Süd: Hochwasserschutz und E- Autos

Der Gewerbepark ist ein pulsierender Wirtschaftsstandort mit tollen Leitbetrieben und Frequenzbringern.



UNTERWART (ps). Ein bunter Branchenmix lädt im Industriegebiet Süd zum Flanieren, Gustieren und zum entspannten Einkaufen.

"Corona hat uns große wirtschaftliche und finanzielle Einbußen beschert. Trotzdem sind wir als Gemeinde bemüht, die infrastrukturellen Maßnahmen wie Straßen und Wegsanierung sowie Hochwasserschutz zu erfüllen. Mein Appell an unsere Bevölkerung lautet daher: die heimische Wirtschaft zu unterstützen, regionale Produkte zu kaufen und den direkten Kontakt zu unseren Unternehmern verstärkt suchen. Leitbetriebe wie Lagerhaus, Obi, Interspar, Hofer, bella flora sowie die Möbelhäuser (um nur einige zu nennen) sind mit der Geschäftsentwicklung trotz Corona-Lockdown zufrieden. Um die Arbeitsplätze der über 500 Menschen, die im Gewerbegebiet Süd Arbeit finden, zu sichern, wäre es enorm wichtig auch die vielen Kleinbetriebe zu unterstützen um den Wirtschaftsstandort zu stärken", so Bgm. Klara Liszt.

Hochwasserschutz für das Industriegebiet soll laut Bgm. Klara Liszt rasch umgesetzt werden.

UNTERWART (ps). "Die Gemeinde trägt die Verantwortung für den Hochwasserschutz im Indus-triegebiet. Jahrelange Planungen und Diskussionen haben leider aus unterschiedlichen Gründen zu keiner Lösung geführt. Die Hangwässer im Bereich Fenekgraben würden bei Überschwemmungen das Gebiet um Obi, Lagerhaus, Lutz bis Hofer bedrohen, daher steht die Umsetzung dieses Hochwasserschutz-Projektes auf meiner Agenda ganz oben", so Bgm. Klara Liszt. Die Hangwässer sollen im bestehenden Biotop aufgefangen werden, durch den Bahnkörper über den Wassergraben zwischen Lagerhaus und Weber abgeleitet, weiter durch die Lutz-Verrohrung unter der Bundesstraße zum Biotop nach Unterwart geführt und schließlich in die Pinka verteilt werden, so der derzeitige Planungsstand.

Projekte mit Priorität

Für die engagierte und innovative Bürgermeisterin hat dieses Hochwasserprojekt hohe Priorität. "Nach Fertigstellung des Hochwasserschutzprojektes in Eisenzicken (Eröffnung soll im September erfolgen) und des Wasserleitungsprojektes in Unterwart (hier wurden bereits 3,5 km Hauptleitungen erneuert), steht auch ein Kanalsanierungs-Projekt in Unterwart an", so Klara Liszt, die ihre Projektumsetzung nach Dringlichkeit plant. Auch am Wohnbausektor wird es in Unterwart erstmals zum Bau von Reihenhäusern kommen. Gezielte Ansiedlungspolitik ist Klara Liszt enorm wichtig, denn Stillstand bedeutet Rückschritt.

Bunter Branchenmix

Ein bunter Branchenmix lädt zum Flanieren, Gustieren und zum entspannten Einkaufen ein. Man begegnet Möglichkeiten zur Planung seines Traumhauses, Einrichtung des neuen Eigenheimes, Gestaltung des Gartens samt dazu erforderlicher Geräte. Breiter Raum ist der trendigen Bekleidung inklusive Markenmode zum Bestpreis gewidmet. Auch viele Plätze und Oasen, um in gemütlicher Atmosphäre zu entspannen und zu verweilen, begegnen einem in heimeligen Kaffeehäusern und kulinarischen Gastronomie-Betrieben.

E-Autos werden gefördert

Seit Jahren ist das Autohaus Fürst im Industriegebiet Süd neben Peugeot Frieszl die Top-Adresse für einen Autokauf oder eine Reparatur. Laut Firmenchef Roman Fürst liegt das Augenmerk der Autofahrer vor allem bei den SUV Modellen, dazu werden die Hyundai- und Toyota-E-Autos immer beliebter. Die Förderung von E-Autos entspricht derzeit immerhin einem Betrag von ca. 6.000,- Euro.

Alles für die Gartengestaltung und Gartenpflege

Land-, Forst- und Gartentechnik Weber punktet mit einer breiten Produktpalette, den neuesten Modellen und unschlagbaren Angeboten am Landmaschinensektor und zählt zu den treuesten regionalen Unternehmen am Standort Industriegebiet Unterwart. "Für Gartenpflege und Gartengestaltung investieren die Menschen heute mehr Geld als früher, deshalb ist die Nachfrage nach Rasenmähern, Rasentraktoren und Robotern heuer größer denn je", so der einheitliche Tenor der Firmen Weber, Lagerhaus Süd-Burgenland und Obi-Baumarkt. Die Branchenvielfalt belebt seit Jahren den Wirtschaftsstandort und sorgt mit Leitbetrieben für eine hohe Kundenfrequenz. Für neue Betriebsansiedlungen hat die Gemeinde Unterwart stets ein offenes Ohr.