Inspizierung und Hauptdienstbesprechung der FF Bachselten

Am 19.07.2020 wurde die Inspizierung der FF Bachselten von Abschnittsbrandinspektor Bezirksfeuerwehrkommandant-Stv. BR Kaszanics Herbert durchgeführt. Weiters konnten Bgm. Ing. Martin Csebits sowie die Ortsvorsteherin Margit Halper bzw. Ortsvorsteher Mag. Peter Plank begrüßt werden. Coronabedingt fand auch gleichzeitig die Jahreshauptdienstbesprechung statt.

Folgende Auszeichnungen wurden an die anwesenden Feuerwehrkameraden überreicht:

Ehrenmedaille vom Land Burgenland für 25-jährige Tätigkeit an OLM Zarka Mario;

Ehrenmedaille vom Land Burgenland für 40-jährige Tätigkeit an BI Oswald Herbert sowie HLM Plank Gerhard