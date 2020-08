SOS Kinderdorf Burgenland feiert 60 Jahre Jubiläum und 50 Jahre Kooperation mit Jägerbataillon 19.

PINKAFELD. Die Kooperation zwischen dem Jägerbataillon 19 und dem SOS-Kinderdorf geht weit in die 1970iger Jahre zurück. Oberst Zechmann engagierte sich damals besonders für eine Kinderdorffamilie im Haus 8 in Pinkafeld.

In den Anfangsjahren hat man die ganze Kinderdorffamilie einmal im Jahr eingekleidet. Später bekamen alle Kinder ein Sparbuch, auf dem das Geld für den Führerschein gespart wurde. Nicht nur die Soldaten, sondern auch deren Familien waren eingebunden.

Kooperation fortgesetzt

In den letzten Jahren haben auch Oberst Thomas Erkinger und der SOS-Kinderdorfleiter Marek Zeliska die Zusammenarbeit erfolgreich fortgesetzt. „Wir können uns immer wieder auf diese langjährige Freundschaft verlassen. Seien es die regelmäßigen Spenden für verschiedene Projekte oder die persönliche Präsenz und Unterstützung beim Benefizlauf für unsere Kids. Die Unterstützung ist vielfältig“, berichtet Zeliska.

„Die pensionierte Kinderdorfmutter Steurer Anni, die noch immer im SOS-Kinderdorf wohnt, erzählt auch heute noch ganz stolz von der Überraschung zu ihrem 60. Geburtstag, bei welchem die Militärkapelle ins Kinderdorf einmarschiert ist“, so Zeliska weiter.

Gelungenes Projekt

"Die Unterstützung für ein so gelungenes Projekt, wie das SOS - Kinderdorf ist allen Bediensteten der Montecuccoli Kaserne eine Herzensangelegenheit und spiegelt einfach wider, dass die Güssinger Soldaten und Soldatinnen für die Bevölkerung vor Ort da sind", bedankte sich der Kommandant des Jägerbataillons 19, Oberst Thomas Erkinger für die Partnerschaft mit dem SOS - Kinderdorf Burgenland.