JABING (ps). Viele Vereine prägen das gesellige Dorfleben und halten die Brauchtumspflege im Ort stets hoch. Neben dem Ausrichten des Osterfeuers ist im Feuerwehrhaus Jabing am 27. Dezember das Karwatschflechten ein absolutes Highlight. Jung und Alt pflegen jährlich diesen Brauchtum und somit steht dem Auffrischen am 28. Dezember, dem "Unschuldigen Kindertag", nichts mehr im Wege.

Feuerwehrhaus als Karwatschschmiede

HBI Thomas Graf sieht das intakte Vereinsleben in Jabing als Eckpfeiler einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Er selbst ist als Feuerwehrkommandant auch beim Zuagroasten-Verein und den Altherren tätig. Das Karwatschflechten wird traditionell an die jüngere Generation weitergegebn und dabei zeigen viele ihr Können, aber auch die Jugend beweißt beim Flechten ihr Geschick.

Nach getaner Arbeit wird sich im Feuerwehrhaus in gemütlicher Runde zusammengesetzt und auf das Brauchtum angestoßen.

Der Name Karwatsch stammt von der türkischen Bezeichnung kırbaç mit der Bedeutung „Peitsche“ ab. Die Herstellung hat sich seit Jahrhunderten kaum verändert und die handgefertigten Karbatsch finden am 28. Dezember ihre Verwendung.

Unschuldigen Kinder

Der 28. Dezember gilt im christlichen Jahreskreis als "Tag der unschuldigen Kinder". Im Matthäusevangelium ist zu lesen, dass auf Befehl von König Herodes alle Knaben ermordet werden sollten. Dieses Ereignis liegt dem alten, traditionellen Brauch des "Auffrischens" zugrunde.

An diesem Tag gehen Kinder mit ihrer geflochtenen Weidenrute ("Korbatsch" oder "Karbatsch") zu Verwandte und Bekannte, wünschen alles Gute für das neue Jahr und verdienen sich somit das ein oder andere Kleingeld.