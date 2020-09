Kennenlerntage und Buddysystem an der HBLA Oberwart

Aller Anfang ist schwer – das gilt ganz besonders für den Start an einer neuen Schule. Daher hatten die Schüler_innen der 1. Klassen der HBLA Oberwart in der ersten Schulwoche ausreichend Zeit, um sich mit der neuen Schule, ihren Klassenkolleginnen und -kollegen und ihrer Klasssenvorständin/ihrem Klassenvorstand vertraut zu machen.

Die „Newcomer“ bekamen bei Out- und Indooraktivitäten die Möglichkeit, über Ängste und Befürchtungen einerseits, aber auch über Wünsche und Erwartungen andererseits zu sprechen. Die spielerischen Aktivitäten boten zudem die Gelegenheit, einander kennenzulernen, und das in entspannter Atmosphäre mit viel Spaß und Freude. Alle nutzten die Zeit, um einen Grundstein für eine gute Klassengemeinschaft zu legen.

Ein großes Schulgebäude, neue Unterrichtsfächer, unbekannte Gesichter, all das kann den Schulanfang zu einer Hürde werden lassen. Um den Umstieg und die Eingewöhnungsphase für die Neuankömmlinge zu erleichtern, wurden diese zum Teil von älteren Schülerinnen und Schülern begleitet. Auch in den kommenden Tagen und Wochen werden sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und als Buddies gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls leisten.