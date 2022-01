Kirchenkrippe in Unterwart restauriert

UNTERWART. Die Hobbykrippenbauer aus Unterwart und Eisenzicken treffen sich in der Vorweihnachtszeit bereits seit Jahren bei August Fuchs in Drumling zum Bau kreativer alpenländischer und orientalischer Weihnachtskrippen. Josef Horvath, Reinhard Raba, Matthias Seper oder Melanie Beigelbeck haben bei Gustav Fuchs so viel Erfahrung gesammelt, dass man sich an die Restaurierung der Kirchenkrippe Unterwart wagte.

Die über 70 Jahre alten Figuren von Josef und Maria, den Hirten und Tieren rund um das Jesuskind bekamen Dank Reinhard Raba eine neu restaurierte Geburtsstätte. Die Wände wurden aus Holzrinde und Gips neu errichtet und mit Erdfarben bemalt. Josef Horvath hat aus Fotos seiner Israel-Urlaube ein entsprechend zeitgemäßes Bild aus der Gegend der Geburtsstätte Jesu gemalen und der Kirchenkrippe beigestellt.

Ein Dankeschön an Pater Gáspár

Pfarrmoderator Adalbert Gáspár ist glücklich über die Weihnachtskrippe die in neuem Glanz in der Kirche Unterwart erstahlt.

Josef Horvath und Reinhard Raba sahen die Restaurierung und das neue Bild rund um die Kirchenkrippe als Dankeschön an Pfarrmoderator Pater Adalbert Gáspár, der es vorzüglich versteht die Vielfalt der Kulturen die in Unterwart gelebt werden, im christlichen Glauben zu vereinen. "Wir dürfen während der Weihnachtszeit unsere individuell kreativen Weihnachtskrippe in Altarnähe erstrahlen lassen", erzählt Josef Horvath.

Geschichte der Kirche

Die Kirche in Unterwart ist ein kleiner Bau mit langem Schiff und halbrunder Apsis. Im Osten schließt ein Turm mit Pyramidenhelm an. Über dem 1767 erbauten, westlichen Teil des Kirchenschiffes, ist Tonnengewölbe mit Stichkappen. 1869 wurde der Bau um zwei platzlgewölbte Joche sowie die Apsis erweitert. An der Nordseite des Chores ist die kleine alte Sakristei angebaut, im Süden ein jüngerer zweigeschoßiger Sakristeianbau mit platzlgewölbten Oratorium in Obergeschoß.

1797 wurde die Kirche aus der Pfarre Oberwart ausgegliedert und 1804 zur eigenständigen Pfarre erhoben. 1976 erfolgte eine Außenrestaurierung.