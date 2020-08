Kleinbus rutschte in den Graben

Am 30.08. um 4 Uhr Morgens heulte in Miedlingsdorf die Sirene. Ein Kleinbus rutschte kurz vor der Baustelle der L373 in den Graben. Die Feuerwehr Miedlingsdorf ruckte sofort zur Einsatzstelle aus. Der Einsatzleiter alarmierte das Kranfahrzeug aus Großpetersdorf zur Unterstützung nach. Mit den angeforderten Technischen Hilfsmitteln konnte der Kleinbus aus seiner misslichen Lage geborgen werden. Verletzt wurde dabei niemand.